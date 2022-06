‘Meer bewijs: 1080p-versie van Chromecast met Google TV op komst’

Er gaan al langere tijd geruchten over een 1080p-versie van de Chromecast met Google TV. De komst van het apparaatje wordt nu opnieuw ‘bevestigd’.

Gerucht: goedkopere Chromecast met Google TV op komst

Google werkt aan een goedkopere versie van de Chromecast met Google TV. Het huidige model ondersteunt 4K-streams, maar de goedkopere variant zou enkel 1080p-content ondersteunen. Veel mensen hebben nog altijd geen 4K-televisie, dus voor dit publiek zou een 1080p-Chromecast vrijwel hetzelfde presteren als de 4K-versie. We horen nu al een tijdje geruchten over een goedkopere versie van de Chromecast met Google TV. Onlangs dook meer bewijs voor het bestaan van het apparaatje op.

Chromecast Hub spotte namelijk ‘een mysterieus Google-apparaat dat zomaar een goedkopere Chromecast met Google TV kan zijn’ bij de Federal Communications Commission (FCC). Veel over het apparaat wordt niet genoemd, behalve zijn mogelijkheid om in 1080p en een framerate van 60Hz content te streamen.

De Chromecast met Google TV is al sinds oktober 2020 op de markt. Het apparaatje tovert iedere televisie om in een heuse smart tv en wordt geleverd met een eigen afstandsbediening. Google kondigde vorige week nog aan dat de Chromecast met Google TV binnenkort officieel naar Nederland komt. Met een adviesprijs van 69,99 euro is hij echter een stuk duurder dan de reguliere Chromecast.

Meer over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV werkt heel anders dan de reguliere Chromecast. Waar je met de normale Chromecast films, series en meer vanaf je smartphone naar je televisie streamt, komt de Chromecast met Google TV met zijn eigen besturingssysteem. Hierdoor kun je allerlei apps op de Chromecast zelf installeren, waaronder Netflix, HBO Max, Disney Plus en Amazon Prime Video.

Je bedient het apparaat met de meegeleverde afstandsbediening, waar ook knopjes op zitten om direct Netflix of YouTube te openen. Ook is er een Google Assistent-knop, zodat je snel om hulp kunt vragen. De reguliere Chromecast bedien je via je smartphone en beschikt niet over extra functies.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de huidige 4K-versie van de Chromecast met Google TV? Check dan even de onderstaande video en lees onze geschreven Chromecast met Google TV review.

