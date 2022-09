‘Zien: officiële afbeeldingen van de Chromecast HD met Google TV’

De eerste officiële Chromecast HD met Google TV afbeeldingen zijn verschenen. Daarop zien we de nieuwe dongle van Google, maar heel opvallend is het uiterlijk niet.

Chromecast HD met Google TV: eerste afbeeldingen

Wanneer Google ‘m officieel gaat presenteren is nog de vraag, maar heel erg lang zal dat niet meer duren. We hebben het natuurlijk over de Chromecast HD met Google TV. Officieel ogende marketingafbeeldingen van de streaming-dongle zijn nu verschenen via bekende bron WinFuture. Op de verschillende renders zien we een wel heel bekend uiterlijk, want de nieuwe Chromecast lijkt als twee druppels water op de huidige Google Chromecast met Google TV.

Dat betekent dat de dongle zelf een ovale vorm heeft en wit van kleur is. Aan de ene zijde is een hdmi-aansluiting te vinden, waarmee je ‘m verbindt met een televisie of computerscherm. Ook een usb c-poort is aanwezig, die sluit je aan op een stroombron.

We zien het bekende Google-logo en de Chromecast HD komt met een identieke afstandsbediening. Daarmee scroll je door de interface van Google TV. Fijn wel, want zo start je je favoriete streamingapps, speel je games of zoek je naar die ene serie of film.

‘Nieuwe Chromecast HD met Google TV kost 40 euro’

Afgelopen weken zijn er al veel meer geruchten opgedoken over de aankomende dongle. Zo wordt ‘ie verkrijgbaar voor zo’n veertig euro, waarmee die zeer betaalbaar is. Ter vergelijking: de Chromecast met Google TV heeft een adviesprijs van 69,99 euro, bijna twee keer zoveel dus.

Maar wat is dan het grote verschil tussen die Chromecast en het nieuwe model? Dat is de resolutie waarmee ze overweg kunnen. Waar de huidige dongle beeldmateriaal kan afspelen in een 4K-resolutie, is dat bij het betaalbaardere model slechts 1080p. Steeds meer schermen hebben al zo’n hoge resolutie en ook diensten als Netflix, Amazon Prime Video of HBO Max bieden veel 4K-materiaal aan.

We gaan er stiekem vanuit dat we de nieuwe gadget ook gaan zien op 6 oktober aanstaande. Op die dag houdt de Amerikaanse fabrikant een groot evenement, waar we alles te weten gaan komen over de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Benieuwd naar onze meest recente ervaringen? Lees dan even in de Chromecast met Google TV-review of laat je bijpraten in enkele minuten in onderstaande reviewvideo. Elke vrijdagavond publiceren we op Android Planet trouwens een fijn overzicht van de nieuwste te streamen films, series en documentaires, houd ons dus in de gaten!