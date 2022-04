Dit weten we over de nieuwe Chromecast (die nu al tegenvalt)

Er komt een Chromecast HD met Google TV aan. Deze nieuwe mediaspeler zou goedkoper worden dan het huidige model, maar daardoor wel inleveren op specificaties. Dit weten we al over de volgende Chromecast.

Nieuwe Chromecast HD met Google TV op komst

Het is voor techbedrijven ontzettend lastig om in het geniep aan nieuwe producten te sleutelen. Zo ontdekte website Protocol begin dit jaar al dat Google werkt aan een nieuwe Chromecast met de codenaam Boreal. Omdat er steeds meer geruchten bijkomen is het tijd voor een overzicht. Deze zes dingen weten we al over de nieuwe Chromecast.

1. Naam geeft veel weg

De eerste Chromecast verscheen in 2013, waarna de tweede en derde generatie in respectievelijk 2015 en 2018 uitkwamen. In 2020 brak een nieuw tijdperk aan, want toen bracht Google de Chromecast met Google TV uit.

Heel pakkend is het niet, maar de nieuwe hdmi-dongle zou ongeveer dezelfde naam krijgen. Volgens bronnen gaat ‘ie namelijk als ‘Chromecast HD met Google TV’ door het leven.

De Chromecast met Google TV.

2. Beeldkwaliteit blijft bij het oude

Het belangrijkste kenmerk van de opvolger komt dus in de naam terug: volgens geruchten kan de nieuwe Chromecast beelden afspelen in full-hd-kwaliteit (1080p).

Dat klinkt wellicht interessant, totdat je bedenkt dat de derde generatie Chromecast (uit 2018 dus) dit ook al kon. De meest recente Chromecast met Google TV trekt de beeldkwaliteit zelfs omhoog naar 4K.

3. Lagere prijs

Goed, voor de hoge beeldkwaliteit hoef je de aankomende mediaspeler dus niet per se in huis te halen. Volgens Protocol ziet Google de nieuwe Chromecast daarom ook niet zozeer als een alternatief voor het model uit 2020, die dus een 4K-resolutie heeft, maar eerder als goedkoper instapmodel.

Hoeveel de onaangekondigde Chromecast moet kosten is echter nog niet helemaal duidelijk, maar geruchten houden het op een bedrag van om en nabij de 40 dollar. Ter vergelijking: de Chromecast met Google TV kostte bij uitkomst 79,99 euro. Het model daarvoor, de derde generatie uit 2018, ging voor 39,99 euro over de toonbank.

4. Vertrouwd ontwerp, nieuwe software

9to5Google denkt dat de Chromecast HD met Google TV er ongeveer hetzelfde uitziet als voorgaande generaties. Verwacht dus een dongle-achtige mediaspeler die je aansluit op de hdmi-poort achterop je tv. Over eventuele kleuropties is nog weinig bekend.

Die vlieger gaat niet op voor de software. Zoals de naam al duidelijk maakt draait het nieuwe apparaatje op Google TV. Deze spirituele opvolger van Android TV, waar de Chromecast (2018) bijvoorbeeld gebruik van maakt, beschikt over meer opties.

Google TV is gebruiksvriendelijker en toont op het startscherm bijvoorbeeld films en series die jij (waarschijnlijk) leuk vindt. Ook kun je Android-apps downloaden, waardoor je via je Chromecast onder meer naar streamingdiensten als Disney Plus en Amazon kunt kijken.

5. Kleine specificatie heeft grote gevolgen

Een klein, maar belangrijk detail vinden we in de specificatielijst van de aanstormende hdmi-dongle. De Chromecast met Google TV zou namelijk ondersteuning voor het AV1-formaat krijgen. Deze codec, een stukje software dat nodig is om geluid en beeld om te zetten, volgt het populaire formaat HEVC op.

De technische details besparen we je, maar het komt erop neer dat AV1 efficiënter is dan zijn voorganger. Wanneer je via AV1 een Netflix-serie naar je Chromecast streamt is er dus minder data nodig, dan wanneer je dit met HEVC doet. Op grote schaal zorgt dit ervoor dat er veel minder dataverkeer nodig is, zonder op kwaliteit in te leveren.

Hopelijk komen we daardoor niet meer in de situatie dat bedrijven als YouTube en Netflix hun beeldkwaliteit naar beneden moeten bijstellen omdat de servers het anders niet aankunnen, zoals in maart 2020.

6. Releasedatum

Het is nog onduidelijk wanneer Google de nieuwe mediaspeler aankondigt. Een logisch moment is Google I/O 2022. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst voor (app-)ontwikkelaars, die dit keer op 11 en 12 mei plaatsvindt, kondigt de internetgigant regelmatig nieuwe producten en diensten aan.

