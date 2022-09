‘Dit gaat de goedkopere Chromecast met Google TV kosten’

De goedkopere ‘Chromecast HD met Google TV’ laat niet lang meer op zich wachten, zo stelt een betrouwbare bron. Ook de prijs van het streamingapparaatje is gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Chromecast HD met Google TV prijs gelekt’

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over een goedkopere versie van de Chromecast met Google TV. Nu lijkt het toch echt op dat het apparaatje binnenkort verschijnt. De doorgaans betrouwbare website WinFuture schrijft namelijk dat de nieuwe Chromecast spoedig wordt aangekondigd en is verschenen bij de eerste retailers.

Mogelijk wordt de nieuwe Chromecast met Google TV tijdens het Google-event op 6 oktober aangekondigd. Het kan echter ook zijn dat de zoekgigant het apparaatje al eerder uit de doeken doet. WinFuture meldt dat de nieuwe streamingdongle 40 euro gaat kosten. Dat is een stuk goedkoper dan de ‘normale’ Chromecast met Google TV, die een adviesprijs van 69,99 euro heeft.

De hdmi-dongle is goedkoper omdat hij maximaal in full-hd-kwaliteit (1080p) kan streamen. De huidige Chromecast met Google TV ondersteunt 4K-kwaliteit, wat er op veel schermen scherper uitziet. De nieuwste Chromecast moet de oude Chromecast uit 2018 opvolgen, die niet over een interface beschikt en je alleen laat streamen vanaf een smartphone of ander mobiel apparaat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de nieuwe Chromecast met Google TV

Het is onduidelijk op welke punten de Chromecast verder van zijn duurdere broer gaat verschillen. Het lijkt er echter op dat het voornamelijk de beeldkwaliteit is die afwijkt. Dat betekent dat je ook bij de goedkopere Chromecast met Google TV een afstandsbediening krijgt om de interface te bedienen en apps kan downloaden.

Google TV is de ‘opvolger’ van Android TV, al lijken de besturingssystemen behoorlijk op elkaar. Je kan de applicaties van je favoriete streamingdiensten installeren, de Google Assistent gebruiken om naar films en series te zoeken en een kijklijst bijhouden. Google TV geeft ook aanbevelingen van titels die je mogelijk interessant vindt.

Zodra er meer bekend is over de release van de goedkopere Chromecast met Google TV, dan lees je het natuurlijk op Android Planet. Check tot die tijd de uitgebreide review van de Chromecast met Google TV uit 2020, waarin we je alles over het apparaatje vertellen. Of kijk de video hieronder om de Chromecast in actie te zien.

Het laatste Google-nieuws: