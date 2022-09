Nieuwe Chromecast is nog niet aangekondigd, maar al wel in Nederland te koop

De Chromecast HD met Google TV moet nog officieel worden aangekondigd, maar het streamingapparaatje is in verschillende landen al te koop.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

UPDATE 15.00: Google heeft de nieuwe Chromecast officieel gepresenteerd.

UPDATE 13.10: De nieuwe Chromecast met Google TV is ook in Nederland te bestellen, zo ontdekte Android Planet. De streamingdongle is bij onder andere Bol.com en MediaMarkt te koop voor 39,99 euro. Android Planet heeft de Chromecast met Google TV HD ook in een fysieke winkel van de MediaMarkt gespot.

De Chromecast met Google TV (HD) wordt al in winkels verkocht.



Opmerkelijk is de naam van de dongle, die door de webshops wordt aangeduid als ‘2K HD’ en niet de naam die we eerder veel hebben gezien: Google Chromecast HD met Google TV. Op de verpakking wordt duidelijk aangegeven dat het om de hd-versie gaat. Bij de duurdere 4K-versie staat dan ook ‘4K’ op het doosje.

Origineel artikel:

Chromecast HD met Google TV verschijnt bij webwinkels

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over de Chromecast HD met Google TV, de nieuwe en betaalbare streamingdongle. Tot een aankondiging is het nog niet gekomen, maar hier komt binnenkort waarschijnlijk verandering in. De bekende smartphone-insider Roland Quandt meldt nu dat de Chromecast in Duitsland al te koop is.

De hdmi-dongle is namelijk bij verschillende webwinkels te bestellen. De webshops vragen 45 tot 51 euro voor de Chromecast HD en zeggen de nieuwe Google-gadget binnen enkele dagen te kunnen leveren. Quandt meldt tevens dat de nieuwe Chromecast ook in diverse andere landen al te koop is.

Google presenteert de Chromecast HD met Google TV waarschijnlijk op 6 oktober. Op die dag vindt een Made by Google-evenement plaats, waar ook de Pixel 7 (Pro) en Pixel Watch officieel worden onthuld. Het is nog onduidelijk of de nieuwe Chromecast in Nederland verschijnt, maar dit lijkt wel aannemelijk. De vorige Chromecast wordt immers sinds dit jaar officieel in ons land verkocht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de nieuwe Chromecast met Google TV

De Chromecast HD met Google TV is een goedkoper alternatief voor de Chromecast met Google TV uit 2020. Het apparaatje zou een paar tientjes goedkoper zijn en zo’n 40 euro gaan kosten, terwijl je voor de huidige versie 69 euro betaalt. De nieuwe streamingdongle ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit als zijn voorganger, maar er is een belangrijk (en groot) verschil.

De nieuwe Chromecast streamt films en series namelijk maximaal in full-hd-kwaliteit, terwijl het huidige model ook overweg kan met scherpere 4K-beelden. Daarnaast beschikt het apparaatje vermoedelijk over een langzamere processor en minder werkgeheugen. We verwachten wel dat de nieuwste versie van Google TV aanwezig is, gebaseerd op Android 12.

Bij de Chromecast HD zit opnieuw een afstandsbediening om door de interface te navigeren. Je kan apps van alle populaire streamingdiensten downloaden, zoals Netflix, HBO Max, Videoland en Disney Plus. Google TV geeft kijkaanbevelingen en heeft een handige kijklijst-functie, waardoor je interessante titels kunt bewaren voor later.