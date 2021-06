Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 23 (2021): Sweet Tooth en Douwe Bob.

Filmtips week 23 (2021): Sweeth Tooth en Douwe Bob

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Sweet Tooth (Netflix)

Zodra een gevaarlijk virus de wereld in zijn greep houdt, gebeurt er iets bijzonders. Er worden hybride kinderen geboren die deels mens en deels dier zijn. Het is niet duidelijk wat de relatie tussen deze kinderen en het virus is, maar helaas vertrouwen velen het niet. In de serie volg je zo’n bijzonder kind met een gewei op zijn hoofd. Hij gaat op pad om anderen zoals hem te vinden in een waanzinnige serie, vol spanning en avontuur.

2. Raya and the Last Dragon (Disney Plus)

Na een tijdje achter VIP-toegang verstopt te zitten, kan nu ieder Disney Plus-abonnee zonder extra kosten naar de prachtige Disney-animatiefilm Raya and the Last Dragon kijken. De film gaat over een wereld waarin de verschillende volkeren allemaal het laatste beetje magie in handen willen hebben. Zodra ze die verwoesten lijkt alle hoop verloren te zijn. Het is aan Raya om de laatste draak te vinden, de wereld te redden en de volkeren weer bij elkaar te brengen. Eitje toch?

3. Us Again (Disney Plus)

Is Raya te lang voor je? Dan kun je nu ook naar de korte film Us Again kijken. In deze korte musical ontmoet je een oud stel in een wereld waar iedereen danst. De man heeft de lust voor het leven en het dansen een beetje opgegeven, totdat een bijzondere regenbui de boel op z’n kop zet.

4. Justice Society: World War II (Play Films)

In deze animatiefilm rond de superhelden van DC, reist Barry Allen (The Flash) terug in de tijd naar de Tweede Wereldoorlog, waar hij Wonder Woman en de Justice Society of America ontmoet. Samen vechten ze niet alleen tegen nazi’s, maar moet Barry ook zijn best doen om weer terug in zijn eigen tijd te komen. De film is bij Play Films te koop voor 9,99 euro en te huur voor 4,99 euro.

5. Douwe Bob – Born to Win, Born to Lose (Spotify)

Douwe Bob is terug met een nieuwe plaat, die bijzonder Amerikaans klinkt. De zanger steekt zijn voorliefde voor deze stijl van muziek niet onder stoelen of banken, maar niet eerder liet hij zich er zo door leiden in zijn eigen werk. Hij wilde het album zelfs opnemen in Nashville, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Dat doet gelukkig niet af aan de kwaliteit.

Luister Born to Win, Born to Lose van Douwe Bob op Spotify.

