Deze Chromecast met Google TV krijgt na lange tijd een update

Heb je nog een Chromecast met Google TV (4K) in je televisie hangen? Dan kun je nu na lange tijd weer eens een update downloaden.

Goed nieuws voor gebruikers van de Chromecast met Google TV (4K), want de mediaspeler krijgt na lange tijd eindelijk weer eens een update. Dat heeft nogal lang geduurd; 9to5Google meldt dat het apparaatje tien maanden (!) geleden voor het laatst is bijgewerkt.

De nieuwste update heeft het versienummer UTTC.250917.004 en is met 763MB behoorlijk groot. In de software-update zitten echter geen nieuwe functies verwerkt, maar wel de beveiligingspatch van oktober 2025. Hierdoor is de Chromecast weer zo goed als up-to-date.

Ook brengt de update – zoals wel vaker – prestatieverbeteringen met zich mee, waardoor de Chromecast weer een stukje beter zou moeten worden. De nieuwste software is alleen voor de 4K-versie van de Chromecast met Google TV beschikbaar. De Chromecast met Google TV (HD) krijgt geen update.

Gebruik je de Chromecast met Google TV (4K)? Dan kun je de nieuwste update eenvoudig downloaden en installeren. Volg simpelweg de stappen hieronder.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto (rechtsboven) en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwste versie.

Chromecast is niet meer te koop

De Chromecast met Google TV is al een tijdje niet meer te koop. Wél verkrijgbaar is de Google TV Streamer, de opvolger die met een adviesprijs van 119 euro wel duurder is. Deze mediaspeler hang je niet in je televisie, maar zet je op je tv-meubel. Het apparaatje is groter, maar ook beter.

Zo is de Google TV Streamer uitgerust met snellere hardware, waardoor ‘ie in de praktijk een stuk vlotter is dan de Chromecasts. Ook heeft de Streamer een nieuwe afstandsbediening en allerlei handige smart home-functies. Meer weten? In de Google TV Streamer review vertellen we je alles over de mediaspeler.