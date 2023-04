Tip: Chromecast met Google TV in de aanbieding voor 49,95 euro

De Chromecast met Google TV is in de aanbieding voor 49,95 euro. Normaal gesproken betaal je een paar tientjes meer voor de populaire streamingdongle.

Chromecast met Google TV aanbieding bij iBood

Koopjeswebsite iBood heeft vandaag een aanbieding voor de Chromecast met Google TV. De hdmi-dongle kun je voor 49,95 euro in huis halen. De adviesprijs van de Chromecast ligt op 69,99 euro, dus je kan tijdelijk flink besparen. Let wel op: de aanbieding is alleen vandaag geldig en zolang de voorraad strekt.

Via de knop hierboven ga je naar iBood om de Chromecast met Google TV te bestellen. Het gaat overigens om de 4K-versie van het streamingapparaatje. De goedkopere hd-versie – de Chromecast met Google TV (HD) – is niet in de aanbieding, maar standaard een stuk goedkoper. Je haalt ‘m voor 39,99 euro in huis.

Met de Chromecast met Google TV kun je de apps van alle bekende streamingdiensten gebruiken op je televisie. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, HBO Max, Viaplay, Disney Plus, SkyShowtime en Videoland. Het apparaatje bedien je met de meegeleverde afstandsbediening en sluit je aan via een hdmi-poort. Ook kun je – net als bij oudere Chromecasts – streamen vanaf je smartphone.

Lees de Chromecast met Google TV review

Wil je meer weten over de Chromecast met Google TV voordat je ‘m bestelt? Check dan onze review, waarin we alles over het streamingapparaatje bespreken. De conclusie lees je alvast hieronder.

Al met al zijn we positief over de Chromecast met Google TV. Hij kan alles wat de vorige Chromecasts ook kon en hoewel hij iets duurder is, krijg je wel veel meer functies. Voor de prijs van een Chromecast Ultra heb je nu een afstandsbediening, volledige interface met apps en de voordelen van Google TV. Ook is het natuurlijk fijn dat het apparaatje overweg kan met 4K.

Met de vorige Chromecast maakte je je ‘domme’ televisie al slim, en de nieuwe doet daar nog een scherpje bovenop. Het is wel jammer dat de échte slimmigheden van Google TV nog niet werken en de Google Assistent het soms laat afweten. Daarom hopen we des te meer dat de Chromecast met Google TV snel ook in Nederland verschijnt.

