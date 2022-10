Downloaden: Chromecast met Google TV krijgt de Android 12-update

Goed nieuws voor gebruikers van de Chromecast met Google TV: de Android 12-update is nu beschikbaar! Lees hier wat de upgrade allemaal met zich meebrengt.

Chromecast met Google TV krijgt Android 12

De Android 12-update voor de Chromecast met Google TV heeft behoorlijk lang op zich laten wachten, maar is nu officieel uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor de 4K-versie van de Chromecast, die twee jaar geleden werd uitgebracht. Het streamingapparaatje draaide sinds de release op het inmiddels verouderde Android 10.

Het updaten van de Chromecast met Google TV doe je simpel en snel. Volg het stappenplan hieronder om de upgrade te downloaden en installeren.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar Systeem > Over > Systeemupdate; Je Chromecast controleert vervolgens of er updates beschikbaar zijn; Start het updateproces om Android 12 binnen te halen. De installatie kan eventjes duren.

De update is 722MB groot en bevat ook de beveiligingspatch van juli 2022. De verschillen tussen Android 10 en 12 zijn op de Chromecast niet groot, maar er zijn natuurlijk wel een aantal vernieuwingen. Zo is er een handige privacyfunctie toegevoegd, waardoor je een bolletje in beeld ziet als de microfoon van de afstandsbediening wordt gebruikt.

Hierdoor weet je dat de Google Assistent meeluistert op momenten dat het misschien niet per se nodig is. Ook kun je de Chromecast sneller en makkelijk verbinden met wifi-netwerken en krijg je de optie om de framerate van content aan te passen.

Nieuwe, goedkopere Chromecast

De Chromecast met Google TV (HD), een goedkopere versie van de streamingdongle, draait overigens standaard op Android 12. Dit apparaatje is sinds kort in Nederland verkrijgbaar voor 39,99 euro, terwijl de 4K-versie een prijs heeft van 69 euro. Op de beeldkwaliteit na zijn de verschillen tussen de Chromecasts echter klein. Meer weten? Lees dan de Chromecast met Google TV (HD) review.

Al met al is de Chromecast met Google TV (HD) een goede en fijne mediaspeler. Hij biedt veel voor weinig en is ideaal voor oudere televisies zonder 4K-resolutie. Ook op nieuwe tv’s kun je ‘m prima gebruiken, want het beeld oogt alsnog scherp genoeg.