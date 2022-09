Chromecast met Google TV krijgt ‘binnenkort’ de Android 12-update

We hebben er even op moeten wachten, maar de Chromecast met Google TV krijgt binnenkort toch een Android 12-update. De software-update laat opvallend lang op zich wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast met Google TV: Android 12 komt eraan

De Chromecast met Google TV uit 2020 gaat een update krijgen naar Android 12. Dit bevestigt de zoekgigant tegenover website 9to5Google. Het is onbekend wanneer de update precies verschijnt, maar Google geeft aan dat dit niet al te lang meer duurt. De Chromecast draait al sinds de release op software gebaseerd op het oude Android 10.

Dat de update rijkelijk laat komt, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de beperkte opslagcapaciteit van de Chromecast met Google TV. Het apparaatje heeft slechts 8GB opslag, waardoor er bijvoorbeeld al weinig ruimte is om apps op te slaan. Het maakt het voor Google ook moeilijker om software-updates uit te rollen. Het bedrijf kondigde onlangs een update aan, die ervoor moet zorgen dat Google TV slimmer met de beschikbare opslag omgaat.

De Chromecast met Google TV wordt dan ook niet vaak bijgewerkt. De updates die verschijnen brengen vaak alleen beveiligingspatches en kleine verbeteringen met zich mee. De Android 12-update introduceert overigens ook geen grote veranderingen, omdat Google nieuwe features doorgaans via losse app-updates beschikbaar maakt.

Nieuw: de Chromecast met Google TV (HD)

De Chromecast met Google TV (HD), die deze week officieel is aangekondigd, draait standaard op Android 12. Het apparaatje ligt vanaf nu in de Nederlandse winkels voor 39,99 euro, en daarmee is ‘ie een paar tientjes goedkoper dan de vorige Chromecast met Google TV.

De streamingdongle lijkt erg op zijn voorganger, al is er een belangrijk verschil. De Chromecast met Google TV (HD) streamt namelijk in full-hd-kwaliteit, terwijl de vorige Chromecast ook overweg kan met 4K-films en -series. Daarmee is de nieuwste Chromecast vooral geschikt voor oudere tv’s die geen 4K-resolutie hebben, of als je het niet erg vindt om content in full-hd te kijken.

Verder kan de Chromecast HD eigenlijk alles wat de duurdere versie ook kan. Je krijgt een handige afstandsbediening om de interface te bedienen, kan apps downloaden en installeren en de Google Assistent gebruiken om naar interessante titels te zoeken. In de video hieronder zie je hoe de Chromecast (en Google TV) werkt.