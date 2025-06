Android 14-update voor Chromecast met Google TV eindelijk weer beschikbaar

Goed nieuws voor gebruikers met een Chromecast met Google TV: de Android 14-update is weer beschikbaar. De update rolt nu naar iedereen uit.

Gebruikers moesten er nogal lang op wachten, maar eindelijk is de grote Android 14-update weer beschikbaar voor de Chromecast met Google TV en Chromecast met Google TV (HD). Google rolde de update in eerste instantie in maart uit, maar trok ‘m snel weer in toen bleek dat de update voor problemen zorgde. Die zijn nu, een aantal maanden later, weer opgelost.

Dat betekent dat iedere Chromecast met Google TV-gebruiker de Android 14-update kan binnenhalen. Het gaat om een upgrade met versienummer UTTC.241218.008.H1.13427172. Had je in maart al de software geïnstalleerd? Dan ontvang je nu een kleinere update die issues fixt. Heb je dat in maart niet gedaan, dan krijg je nu een grote upgrade.

Het downloaden en installeren van updates op de Chromecast met Google TV is simpel. Volg het stappenplan hieronder en de mediaspeler draait in no time op de nieuwste software.

Ga op je Chromecast naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Ga naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Staat de update klaar? Download en installeer de nieuwste versie.

Nieuw in Android 14

Android 14 verbetert de systeemprestaties van je Chromecast met Google TV en breidt de zoekmogelijkheden uit. Ook voegt de update betere ondersteuning toe voor de (los verkrijgbare) afstandsbediening van de Google TV Streamer. Als je die gebruikt met je Chromecast kun je hem nu terugvinden met ‘Vind mijn afstandsbediening’. Ook de aanpasbare knop op deze remote werkt nu als je er een Chromecast mee bedient.

De Chromecast is inmiddels opgevolgd door de Google TV Streamer en wordt niet meer verkocht. De TV Streamer is een grotere mediaspeler met een prijs van 119 euro, waarmee ‘ie veel duurder is dan zijn voorganger. Je krijgt dan wel een uitgebreidere mediaspeler die meer kan, zoals je in de Google TV Streamer review kunt lezen.

