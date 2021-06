Goed nieuws voor Google Stadia-gebruikers: de gamestreamingdienst komt binnenkort ook naar Android TV en de Chromecast met Google TV. Hierdoor kun je op meer apparaten games spelen zonder dat je daarvoor dure hardware nodig hebt.

Lees verder na de advertentie.

Google Stadia naar Chromecast met Google TV

Google Stadia werkt vanaf 23 juni ook op de Chromecast met Google TV en verschillende Android TV-apparaten. Dit meldt onder meer The Verge. Google beloofde al dat zijn nieuwste Chromecast Stadia-ondersteuning zou krijgen, maar de toevoeging heeft uiteindelijk een tijd op zich laten wachten. De Chromecast met Google TV werd eind vorig jaar aangekondigd en toen werd al getoond dat Stadia ook op het apparaatje werkt.

Gebruik je een Android TV-mediaspeler, dan kun je straks ook aan de slag met Google Stadia. Belangrijk om te weten is dat lang niet alle Android TV-apparaten worden ondersteund. De Nvidia Shield TV (Pro), Xiaomi MiBox 3 en 4 en diverse Philips-tv’s krijgen bijvoorbeeld wel ondersteuning.

Door middel van een experimentele versie van Stadia is het echter alsnog mogelijk om de gamestreamingdienst te gebruiken. Je Android TV-apparaat dient dan wel bluetoothcontroller-ondersteuning te hebben, of je gebruikt de Google Stadia-controller.

Meer over Google Stadia

Stadia is een streamingdienst van Google waarmee je games op je tv of smartphone speelt, zonder dat je hiervoor een dure spelcomputer voor nodig hebt. Ook zonder PlayStation, Xbox of game-pc kun je dan de nieuwste spellen draaien. De games draaien op de servers van Google en worden als een soort livestream naar jouw scherm gestuurd, waarna je ze kunt spelen. Een snelle en stabiele internetverbinding is hiervoor wel een vereiste.

Stadia Pro, zoals de bijhorende abonnementsdienst heet, is één maand gratis te gebruiken en kost daarna 9,99 euro per maand. Je hebt dan automatisch toegang tot een flinke bibliotheek aan games die je kan spelen. Het is ook mogelijk om zonder Pro van Stadia gebruik te maken, al moet je spellen dan los kopen in de zogeheten Stadia Store.

Google Stadia is officieel beschikbaar in Nederland, maar de Chromecast met Google TV is hier (nog steeds) niet verschenen. Het apparaatje is veel uitgebreider dan de standaard Chromecast en heeft een eigen besturingssysteem (Google TV), afstandsbediening, 4K-ondersteuning en nog veel meer. In de Chromecast met Google TV review lees je alles over de hdmi-dongle, of check de video hieronder.