Deze oudere Chromecast krijgt vanaf nu geen updates meer

Er rolt een nieuwe (beveiligings)update uit voor de Chromecast met Google TV. Hij introduceert geen nieuwe functies, maar het is wel goed om ‘m direct te installeren. Verder stopt Google de ondersteuning voor de eerste Chromecast uit 2013.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beveiligingspatch april voor Chromecast met Google TV

Google rolt een nieuwe beveiligingspatch uit voor de Chromecast met Google TV. Het gaat in ieder geval om het 4K-model, maar vermoedelijk kun je hem ook snel op de goedkopere hd-versie verwachten. De update heeft versienummer STTE.230319.008.R1 en is 140MB groot.

De software omvat naast de beveiligingspatch van april 2023 ook een aantal bugfixes en verbetert de prestaties van het apparaat. Hoewel hij geen nieuwe functies met zich meebrengt, zouden we de update daarom toch snel downloaden. Updaten gebeurt in principe automatisch, maar je kunt ‘m ook handmatig installeren:

Tik rechtsboven op je profielfoto op de Chromecast met Google; Kies vervolgens voor ‘Instellingen’ Ga naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Het apparaat controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwe software.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Einde ondersteuning voor eerste generatie Chromecast

Wie nog een originele Chromecast uit 2013 in huis heeft, hoeft overigens geen updates meer te verwachten. Google heeft officieel bekendgemaakt dat de ondersteuning van deze dongle is gestopt. De laatste update rolde uit in november 2022. Dat was toen overigens al de eerste in drie jaar tijd.

Moet je deze antieke mediaspeler nu direct bij het grofvuil zetten? Dat is wat overdreven. Wel waarschuwt Google dat de prestaties van het apparaatje achteruit kunnen gaan. Bovendien kun je niet meer bij de zoekgigant aankloppen als hij onverhoeds stuk gaat.

Wil je een goedkope nieuwe Chromecast in huis halen? Lees dan onze review van de Chromecast met Google TV (HD) of check de video hieronder. Als je geen 4K nodig hebt, ben je voor een paar tientjes weer helemaal bij de tijd.

Nooit meer een Google-nieuwtje missen? Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Google: