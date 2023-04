Chromecast met Google TV: stukje veiliger dankzij nieuwe update

Google bracht in februari al een update uit voor de Chromecast met Google TV en nu rolt er weer eentje uit. Dankzij de nieuwe software is het apparaatje weer iets veiliger. Ook is er nieuwe software te downloaden voor de Chromecast-afstandsbediening.

Chromecast met Google TV: beveiligingspatch van januari

Heb je de 4K-variant Chromecast met Google TV in bezit? Dan is het mogelijk om nieuwe software te downloaden voor de slimme streamingdongle. De update met versienummer STTE.221215.004.A1 is zo’n 150MB groot en nu beschikbaar. Voor de HD-variant van de tv-stick is de software nog niet beschikbaar.

Met de update wordt de mediaspeler weer wat veiliger, de beveiligingspatch van januari 2023 is namelijk toegevoegd. De dongle was nog voorzien van de patch van oktober, ondertussen dus ruim een half jaar oud. Google heeft nog geen changelog online gezet, waarin we precies kunnen lezen wat de verdere veranderingen zijn. Wel spreekt de fabrikant van ‘bugfixes en prestatieverbeteringen’.

Wil je de Chromecast met Google TV updaten volg dan onderstaande stappen.

Tik rechtsboven op je profielfoto op de Chromecast met Google; Open vervolgens de instellingen Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwst software.

Ook nieuwe software voor afstandsbediening

9to5Google meldt ook dat er nieuwe software beschikbaar is voor de Chromecast-afstandsbediening, maar details daarover zijn ook nog onbekend. Lees trouwens ook: Zo programmeer je een Chromecast-afstandsbediening. Daarin leggen we uit hoe je verschillende knoppen een zelfgekozen functie geeft. Handig als je bijvoorbeeld geen Netflix gebruikt, want het apparaatje bevat wel een specifieke knop om die dienst snel te starten.

Welke Chromecast past bij mij?

Je hebt hier simpelweg keuze uit slechts twee modellen van de populaire dongle. Zo is er de normale Chromecast met Google TV die te koop is voor zo’n vier tientjes. Deze zogenaamde HD-variant kan beelden streamen met een maximale resolutie van 1920 bij 1080 pixels, oftewel full hd. De duurdere 4K-variant kan overweg met beelden met een hogere resolutie. Dat apparaatje is ook een stukje duurder en kost zo’n 70 euro.

We hebben beide Chromecasts uiteraard uitgebreid getest. In onderstaande video nemen we alles met je door, waardoor je binnen enkele minuten volledig bent bijgepraat.

