Nieuwe foto’s laten zien hoe de nieuwe Chromecast met Google TV eruitziet. De Google-gadget krijgt een afstandsbediening, wordt waarschijnlijk eind deze maand gepresenteerd en belooft duurder te worden dan zijn voorganger.

Foto’s: Dit is de Chromecast met Google TV en afstandsbediening

De foto’s zijn gedeeld door Roland Quandt, die voor het zeer betrouwbare WinFuture schrijft. Aangezien de opkomende Chromecast de afgelopen maanden al veelvuldig is gelekt, komen we weinig vernieuwingen tegen. Wel is het de eerste keer dat er daadwerkelijke productfoto’s in hoge kwaliteit zijn gedeeld.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe Chromecast:

Opvolger van Chromecast uit 2018

Wordt geleverd inclusief afstandsbediening

Draait op Google TV

Onthulling vermoedelijk eind september

Vermoedelijke adviesprijs tussen de 50 en 100 euro

De nieuwe Chromecast wordt niet met Android TV geleverd, maar met Google TV. Het besturingssysteem voor Googles hdmi-dongle heeft namelijk een naamsverandering ondergaan, aldus Quandt.

Je sluit het apparaatje, dat iets groter lijkt te zijn dan de Chromecast uit 2018, aan op de achterkant van een tv. Vervolgens kun je aan de slag met allerlei smart tv-functies, bijvoorbeeld het kijken van YouTube-filmpjes. Deze stream (of “cast”) je met een smartphone.

Standaard afstandsbediening

Voor het eerst kun je alle films, muziek en video’s ook met een bijgeleverde afstandsbediening bedienen. Er zitten in totaal acht knoppen op de ‘remote’. Hiermee kun je onder meer de Google Assistent oproepen, direct Netflix opstarten of naar YouTube gaan.

Ook is het mogelijk om met één druk op de knop het thuisscherm te openen en het geluid te dempen. Uiteraard kun je de nieuwe Chromecast ook direct uitzetten met de afstandsbediening.

Tot slot denkt Quandt dat de “Chromecast met Google TV”, zoals het apparaatje volgens hem verkocht gaat worden, eind september het levenslicht ziet. Qua prijs kan het nog alle kanten op. De Duitse journalist weet zeker dat het apparaatje minder dan 100 euro gaat kosten. Sommige van zijn bronnen claimen echter dat de nieuwe Chromecast rond de 50 euro gaat kosten.

