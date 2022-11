Hier is de Chromecast met Google TV tijdelijk een stuk goedkoper

De Chromecast met Google TV is deze week een stukje goedkoper. Ben je van plan om de mediaspeler op de kop te tikken? Dan moet je bij deze webwinkels zijn.

Chromecast met Google TV goedkoper dankzij Black Friday

Het is Black Friday-week en dat betekent dat veel (web)winkels stunten met lagere prijzen. Ook de Chromecast met Google TV is nu bij verschillende webwinkels goedkoper. Dit geldt voor zowel de normale Chromecast met Google TV (met 4K-ondersteuning) als de Chromecast met Google TV (HD), die tot full-hd gaat.

Voor de Chromecast met Google TV betaal je normaliter 69 euro, maar hij kost nu 49,99 euro bij Bol.com. Bij andere webshops, zoals MediaMarkt en BCC, betaal je respectievelijk 51,99 en 54,99 euro. In de Google Store vraagt de zoekgigant ook tijdelijk 49,99 euro voor de mediaspeler. In de vergelijker hieronder vind je de laagste prijzen op een rijtje.

Ook de goedkopere (en iets minder uitgebreide) Chromecast met Google TV (HD) is tijdelijk in prijs verlaagd. Het apparaatje heeft een adviesprijs van 39,99 euro, maar kun je nu voor 29,99 euro in huis halen. Bij Bol.com en BCC is de Chromecast het goedkoopst en bij MediaMarkt betaal je 31,99 euro. De actuele prijzen zie je hieronder.

Over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is één van de fijnste gadgets die Google de laatste tijd heeft uitgebracht. Met het apparaatje kun je films, series en YouTube-video’s naar je televisie streamen. Dit hoeft niet meer – zoals bij oudere Chromecasts – vanaf je smartphone, maar doe je met de Chromecast zelf. Het apparaatje draait op de Google TV-interface en heeft een afstandsbediening waarmee je apps bedient.

Over apps gesproken: van alle bekende streamingdiensten zijn applicaties beschikbaar. Denk aan Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, HBO Max, ViaPlay en het nieuwe SkyShowtime. Ook diensten als Spotify, Pathé Thuis en natuurlijk YouTube werken op de Chromecast. Standaard staat er een aantal apps op het apparaatje en de rest kun je uit de Play Store downloaden.

Met Google TV kun je ook een kijklijst bijhouden met de titels die je nog wil zien. Daarnaast krijg je kijkaanbevelingen en worden nieuwe films en series op het thuisscherm uitgelicht. Meer weten? We hebben uitgebreide reviews van zowel de 4K- als hd-versie van de Chromecast met Google TV geschreven. Dit zijn de linkjes naar de artikelen:

