Gecheckt: nieuwe Chromecast heeft minder krachtige hardware

Voor de officiële aankondiging doken al de specificaties van de Chromecast met Google TV (HD) op. Daaruit zou blijken dat ‘ie minder krachtig is en dat hebben we even gecheckt.

Chromecast met Google TV (HD) specificaties

De nieuwe Chromecast met Google TV (HD) is een paar tientjes goedkoper dan de Chromecast met Google TV (4K) – en dus heeft ‘ie logischerwijs andere specificaties. Zo kan het apparaatje streamen in full-hd-kwaliteit (1080p) in plaats van 4K, maar is ook de hardware minder krachtig. Voor de officiële onthulling doken al berichten op dat ‘ie minder werkgeheugen en een simpelere processor zou hebben.

Nu we de Chromecast met Google TV (HD) in handen hebben, kunnen we dit checken. We hebben hiervoor AIDA64 gebruikt, een simpele app waarmee je de systeeminformatie van Android-apparaten kan inzien. De app is voornamelijk bedoeld voor smartphones, maar werkt ook op de nieuwe Chromecast.

De applicatie bevestigt dat de Chromecast met Google TV (HD) minder werkgeheugen heeft dan zijn duurdere broer: 1,5GB in plaats van 2GB. Ook zien we dat het apparaatje een processor heeft met vier kernen, die iets lager zijn geklokt dan bij de 4K-Chromecast. Wel hebben de Chromecasts dezelfde grafische processor (de Mali G31).

Hoewel we de Chromecast met Google TV (HD) pas een paar dagen gebruiken, hebben we nog maar weinig verschil in snelheid gemerkt. Het nieuwe streamingapparaatje is niet per se veel trager dan zijn duurdere broer en voelt in de praktijk vloeiend aan. Apps starten vlot op, al zie je – net als bij de 4K Chromecast – soms haperingen als je tussen applicaties schakelt.

Met een adviesprijs van 39,99 euro is de Chromecast met Google TV (HD) een stuk goedkoper dan de 2020-versie, die 69 euro kost. Zoals gezegd kun je dan geen films en series in 4K streamen, maar maximaal full-hd. Wel is het zo dat de Chromecast op nieuwere software draait dan de duurdere versie.

Verder zijn beide apparaatjes vrijwel identiek. Ze draaien allebei op Google TV en worden geleverd met een afstandsbediening. Standaard staan de apps van verschillende streamingdiensten op de Chromecast geïnstalleerd, maar je kan ook zelf een heleboel apps downloaden.

De Chromecast met Google TV (HD) volgt de oude Chromecast (uit 2018) op. Die werkte alleen samen met je smartphone, omdat je films en tv-series naar het apparaatje moest streamen. Bij de nieuwe Chromecast gebeurt dit op de dongle zelf.

Google laat aan Android Planet weten dat er geen derde generatie Chromecasts en Chromecast Ultra‘s meer worden gemaakt. Het bedrijf blijft alle Chromecasts die tot nu toe zijn uitgebracht wel ondersteunen met software-updates.

