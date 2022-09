Chromecast met Google TV (HD) vs Chromecast (4K): de 3 belangrijkste verschillen

Google heeft een nieuwe Chromecast met Google TV uitgebracht die een stuk goedkoper is dan zijn voorganger. Waar heeft de zoekgigant dan op bezuinigd? Dit zijn de verschillen.

Chromecast met Google TV (HD) vs Chromecast met Google TV (4K)

Met de Chromecast met Google TV (HD) brengt Google een betaalbare streamingdongle uit, nadat het eerder de ‘normale’ Chromecast met Google TV introduceerde.

Het nieuwe streamingapparaatje is goedkoper en lijkt daarom een interessante optie te zijn. Maar welke Chromecast moet je hebben? In dit artikel zetten we de drie belangrijkste verschillen op een rijtje.

1. Full-hd in plaats van 4K

Als je twijfelt tussen de Chromecast met Google tv (HD) en de Chromecast uit 2020, is er eigenlijk maar één vraag die je jezelf moet stellen: wil ik films, series en YouTube-video’s in 4K-kwaliteit streamen, of is full-hd (1080p) ook prima? De beeldkwaliteit is verreweg het belangrijkste verschil tussen beide Chromecasts.

Als je thuis een mooie 4K-tv hebt staan en het belangrijk vindt dat je films en series in de hoogst mogelijk kwaliteit kunt kijken, dan moet je de Chromecast met Google TV uit 2020 hebben. Is je televisie wat ouder of vind je het prima dat films en series in full-hd streamen, dan kun je ook voor de goedkopere Chromecast kiezen.

Op streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video en HBO Max zijn de nodige titels te vinden die in 4K worden gestreamd. Het is echter ook zo dat veel films en series in 1080p op de platformen staan. Het verschil in beeldkwaliteit zie je duidelijk, maar natuurlijk wel alleen als je televisie met 4K overweg kan.

2. Draait op nieuwste software

Een ander verschil is dat de Chromecast met Google TV (HD) op nieuwere software draait. Het besturingssysteem is gebaseerd op Android 12, terwijl de 4K-versie van de Chromecast het nog met Android 10 moet doen. In de praktijk zul je er niet enorm veel van merken, maar het is natuurlijk mooi meegenomen.

De Chromecast met Google TV (4K) wordt overigens nog bijgewerkt naar Android 12. Google heeft laten weten dat de update niet lang meer op zich laat wachten, maar de precieze releasedatum is onduidelijk. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

3. De prijs

Zoals gezegd is de hd-versie van de Chromecast met Google TV een stuk goedkoper. Voor het apparaatje betaal je 39,99 euro, terwijl de Chromecast met 4K-ondersteuning voor 69 euro over de toonbank gaat. Beide streamingapparaatjes zijn bij veel Nederlandse webwinkels verkrijgbaar en direct leverbaar.

We hebben een uitgebreide review van de Chromecast met Google TV (4K) geschreven. Binnenkort testen we de nieuwe hd-versie, dus houd Android Planet in de gaten!