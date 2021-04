Hierdoor zien films er mooier uit op je Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV, de nieuwste hdmi-dongle van de zoekgigant, krijgt ondersteuning voor hdr10+. Daardoor worden films nog mooier op je televisie afgespeeld.

Chromecast met Google TV krijgt hdr10+

Hdr10+ komt naar de Chromecast met Google TV en daardoor worden je favoriete films weer iets mooier weergegeven. Dankzij de hdr-standaard komen beelden meer tot leven, doordat kleuren en belichting realistischer worden weergegeven. Op Android-smartphones zien we hdr10+-ondersteuning al langer, bijvoorbeeld bij Samsung-telefoons als de Galaxy S21 en S21 Ultra. Nu kan ook de nieuwste Google-dongle ermee aan de slag.

Om hdr10+-beelden af te spelen, moet naast de Chromecast met Google TV ook de app die je gebruikt dit ondersteunen. Hdr10+ is bijvoorbeeld al aanwezig in Google Play Movies, de dienst waarmee je films kan huren en kopen. Ook Amazon Prime Video speelt diverse series af in hdr10+, maar Netflix niet. De verwachting is dat ook andere, oudere Chromecasts straks ondersteuning voor hdr10+ krijgen, maar dit is nog niet bevestigd.

Dit is de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is de meest recente hdmi-dongle van de zoekgigant. Het apparaat wijkt behoorlijk af van de vorige Chromecast, omdat hij bijvoorbeeld een eigen besturingssysteem (Google TV) en afstandsbediening heeft. Ook beschikt de Chromecast met Google TV standaard over 4K-ondersteuning, net als de Chromecast Ultra.

Je kan apps downloaden en installeren op het apparaatje, zoals Netflix, Disney Plus, Kijk en Videoland. Met de afstandsbediening kun je deze applicaties vervolgens bedienen en content afspelen, maar je kan het apparaat ook – zoals je gewend bent – met je smartphone bedienen. Hierbij open je de apps op je Android-telefoon en stream je ze naar je televisie.

De Chromecast met Google TV is officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Mogelijk brengt Google de hdmi-dongle op een later moment hier uit, maar dit is verder nog niet bekend. Via verschillende webshops kun je de Chromecast echter alsnog in huis halen. In de Chromecast met Google TV review lees je meer over het toffe apparaatje, of check de video hieronder.