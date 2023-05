Chromecast met Google TV tijdelijk goedkoper: dit betaal je nu

Heb je nog een Chromecast nodig om je favoriete films en series te streamen? De Chromecast met Google TV is in de aanbieding. Lees hier wat je nu kwijt bent.

Chromecast met Google TV in de aanbieding

De Chromecast met Google TV is regelmatig in de aanbieding en ook nu kun je ‘m voor minder in huis halen. Zowel de 4K- als full-hd-versie van de Chromecast zijn afgeprijsd. De goedkoopste versie, die normaliter 39,99 euro kost, tik je nu voor 29,99 euro op de kop.

Wil je de beste beeldkwaliteit, dan moet je bij de Chromecast met Google TV met 4K-ondersteuning zijn. Deze streamingdongle kost normaliter 69 euro en pik je nu op voor 55 euro. De twee Chromecasts zijn tijdelijk het goedkoopst bij Bol.com, maar ook andere webwinkels (zoals MediaMarkt en BCC) hebben de prijs verlaagd.

Via de prijsvergelijker hieronder zie je van zowel de Chromecast met Google TV (HD) als de reguliere Chromecast de laagste prijzen.

Over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV maakt een domme televisie (of monitor) slim door een complete interface toe te voegen. Google TV laat je apps installeren van alle bekende streamingdiensten en geeft ook kijkaanbevelingen. Je bedient de Chromecast met de meegeleverde afstandsbediening, al is het ook mogelijk om vanaf je smartphone of tablet te streamen. Meer weten? Lees dan de reviews via de links hieronder.

