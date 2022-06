Kun je niet wachten? Chromecast met Google TV is hier al te koop

De Chromecast met Google TV verschijnt over een aantal weken officieel in Nederland, maar je hoeft zeker niet te wachten om het apparaatje te kunnen kopen. Bij veel webwinkels kun je al (erg lang) terecht.

Chromecast met Google TV in Nederland kopen

Op 21 juni brengt Google de Chromecast met Google TV uit in Nederland. Voor 69,99 euro kun je het streamingapparaatje dan kopen bij de zoekgigant zelf (via de Google Store) en verschillende Nederlandse webwinkels. Maar, de Chromecast met Google TV is al veel langer in ons land te vinden. Via grijze import bieden de nodige webshops ‘m al geruime tijd aan.

De officiële aankondiging en release van de Chromecast met Google TV is dus een beetje opvallend. Daar komt bij dat de hdmi-dongle in Nederland al prima werkte; de Nederlandse taal is beschikbaar en je kan Nederlandse apps als Videoland, Ziggo GO en NPO Plus downloaden en installeren. Wel is het zo dat je nog geen kijkaanbevelingen krijgt van deze streamingdiensten.

Ben je van plan om de Chromecast met Google TV in huis te halen en heb je geen zin om te wachten tot de officiële releasedatum? In de Android Planet-prijsvergelijker hierboven vind je meerdere webwinkels waar je de dongle kan bestellen. Let op: je betaalt wel iets meer voor de Chromecast. Google hanteert zelf een adviesprijs van 69,99 euro, maar bij veel webshops betaal je op dit moment een tientje meer.

Over de Chromecast met Google TV

Zoals de naam al verklapt, werkt de Chromecast met Google TV anders dan de oude Chromecast. In plaats van dat je films, tv-series en YouTube-video’s vanaf je smartphone naar het grote scherm streamt, gebruik je Google TV. Deze interface lijkt op Android TV en biedt apps voor vrijwel alle streamingdiensten.

Zo kun je de apps van bijvoorbeeld Netflix, HBO Max, Disney Plus en Amazon Prime Video downloaden, inloggen met je accounts en beginnen met kijken. Je bedient de Chromecast met de meegeleverde afstandsbediening, waar ook knopjes op zitten om direct Netflix of YouTube te openen. Ook is er een Google Assistent-knop om iets aan het hulpje te vragen.

Een belangrijk onderdeel van Google TV zijn de aanbevelingen. Op basis van je kijkgedrag worden films en series getoond die je mogelijk interessant vindt. Hierdoor kun je sneller een keuze maken wat je wil kijken. Het is daarnaast mogelijk om een kijklijst bij te houden en films te huren via Google TV.

