Chromecast met Google TV vanaf 21 juni officieel in Nederland te koop

De Chromecast met Google TV komt binnenkort officieel naar Nederland! Het streamingapparaatje verschijnt op 21 juni bij (web)winkels voor een adviesprijs van 69,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromecast met Google TV krijgt Nederlandse release

De officiële release van de Chromecast met Google TV is enigszins opvallend, want het apparaatje was al lange tijd bij Nederlandse webshops te vinden. Nu komt de Chromecast officieel naar ons land. Vanaf 21 juni is de streamingdongle te vinden bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Google zelf, voor 69,99 euro. Google kondigde de slimmere Chromecast eind 2020 aan, maar tot een Nederlandse release kwam het toen niet.

De Chromecast met Google TV is een uitgebreide versie van de normale Chromecast. Het apparaatje draait – zoals de naam al verklapt – op Google TV, dat lijkt op Android TV. Je kunt apps downloaden en installeren en bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Zo tover je iedere ‘normale’ televisie om tot een echte smart-tv.

Google TV kijkt naar de streamingdiensten die je gebruikt en geeft op basis hiervan aanbevelingen. Ook zie je welke films en series trending zijn in Nederland, iets wat bijvoorbeeld Netflix ook doet. Google laat weten dat veel streamingdiensten, waaronder Netflix, HBO Max, Videoland, ViaPlay, Amazon Prime Video en Disney, standaard op het hoofdscherm van de Chromecast staan. Je kunt dus direct na het inloggen beginnen met kijken – je hoeft hiervoor geen extra apps te downloaden.

Heb je al een Chromecast met Google TV in huis? Dan kun je een aantal updates verwachten. Zo krijgt Google TV profielen, waardoor iedere gebruiker in je huishouden een eigen pagina met aanbevelingen ziet. Een woordvoerder van Google Nederland laat daarnaast aan Android Planet weten dat het binnenkort mogelijk wordt om van meer streamingdiensten aanbevelingen te krijgen.

Dit kun je met de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV kan films en tv-series in 4K streamen, mits de streamingdienst dit ondersteunt natuurlijk. De goedkopere, reguliere Chromecast ondersteunt maximaal full-hd (1080p). Het apparaatje kan ook overweg met hdr, Dolby Vision en Dolby Audio. Verder werkt de Chromecast samen met Nest-apparaten, als je die in huis hebt staan.

De Nederlandse interface van Google TV

De afstandsbediening gebruik je om de interface te bedienen. Ook heeft hij speciale knopjes voor YouTube en Netflix, zodat je deze diensten direct kunt starten. Deze buttons kun je helaas niet instellen voor een andere streamingdienst. Ook is er een knop voor de Google Assistent, waarmee je het slimme hulpje commando’s kunt geven. Vraag bijvoorbeeld eens om te zoeken naar toffe actie- of horrorfilms, of om muziek af te spelen via Spotify.

Zoals gezegd was de Chromecast met Google TV al een tijdje in Nederland verkrijgbaar, ook bij grote (web)winkels. Nu Google de hdmi-dongle hier officieel uitbrengt, gaat de prijs iets omlaag. De Chromecast met Google TV heeft een adviesprijs van 69,99 euro, terwijl je voorheen ongeveer een tientje meer kwijt was.

→ Meer weten? Lees dan de Chromecast met Google TV review