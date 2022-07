Chromecast met Google TV streamt nu beelden van de Nest Cam naar je televisie

Heb jij een Google Nest Cam en wil je de beelden daarvan op het grote scherm bekijken? Dat is nu mogelijk. De Chromecast met Google TV kan de feed van alle Nest camera’s namelijk weergeven op je televisie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk beelden van je Nest op de Chromecast

Met een Nest Cam of Nest Doorbell zie je precies wat er zich in of rond je huis afspeelt. Normaal gesproken check je de beelden van deze beveiligingscamera’s op je smartphone of Google Nest Hub. Maar wat als je ze liever op je televisie bekijkt? Google rolt deze week een update uit die dat mogelijk maakt. Vanaf nu kun je de beelden van de Nest-camera’s namelijk streamen naar je Chromecast met Google TV.

Als je Netflix en andere streamingdiensten helemaal hebt uitgekeken, kun je nu dus kiezen voor een andere vorm van entertainment: controleren of er misschien een hond voor je deur staat. Alle Nest-camera’s worden ondersteund. Het maakt niet uit of je een model hebt dat op een batterij werkt of de camera hebt aangesloten op het lichtnet.

De zoekgigant rolt deze update de komende dagen uit naar alle Chromecasts met Google TV. De beelden bekijken is heel eenvoudig: je gebruikt de microfoon in de afstandsbediening van je Chromecast om te zeggen welke camera je op je televisie wil bekijken. Je kunt ook de Nest Hub of Nest Audio gebruiken om de feed met een spraakcommando naar je tv te sturen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de Chromecast met Google TV

Je kunt de Nest Cams alleen gebruiken in combinatie met de Chromecast met Google TV. Oudere modellen worden helaas niet ondersteund.

Hoewel dit apparaatje al uit 2020 stamt, is hij pas sinds kort officieel in Nederland verkrijgbaar. Net als eerdere varianten gebruik je de Chromecast met Google TV om beelden van je smartphone of computer naar je televisie te streamen. Nieuw is dat dit model ook een complete smart tv-interface op je televisie tovert, inclusief apps en aanbevelingen.

→ Lees ook: Overzicht: de 12 meest gestelde vragen over de Chromecast

Lees het laatste nieuws over Google: