‘Chromecast met Google TV krijgt nieuwe afstandsbediening’

De nieuwe Chromecast met Google TV krijgt een verbeterde afstandsbediening. Check hier hoe de nieuwe remote eruit komt te zien.

Nieuwe Chromecast met Google TV-afstandsbediening

In de bèta van Android TV 14 zijn beelden gevonden van een nieuwe afstandsbediening voor de Chromecast met Google TV. Dat meldt 9to5Google. De nieuwe remote is waarschijnlijk bedoeld voor een verbeterde versie van de Chromecast, die begin dit jaar opdook. Sindsdien hebben we echter weinig over het apparaatje gehoord.

Zoals je op de afbeelding hiernaast ziet, is de knoppenindeling op de afstandbediening anders dan bij de huidige remote. Zo zien we aan de linkerkant vier knoppen onder elkaar, en aan de rechterkant een grotere button. Dit zijn waarschijnlijk de volumeknoppen, die bij de huidige Chromecast-afstandsbediening aan de zijkant zitten.

Vooral opvallend is het knopje met het sterretje rechtsonder. Deze nieuwe ‘Magic’-button zou je zelf kunnen koppelen aan een app. Zo kun je bijvoorbeeld in één keer Spotify of HBO Max opstarten. Op de huidige Chromecast-afstandsbediening zijn er al buttons om de YouTube- en Netflix-app te openen, maar het is niet mogelijk om zelf een snelkoppeling in te stellen.

Over de nieuwe Chromecast is verder erg weinig bekend. We weten dan ook niet wanneer het nieuwe apparaatje wordt aangekondigd. Op 4 oktober vindt een groots Made by Google-event plaats, maar de kans lijkt klein dat de verbeterde streamingdongle hier wordt getoond. Het evenement staat daarentegen in het teken van de Google Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2.

De Chromecast met Google TV in Nederland

De verwachting is dat het streamingapparaatje de originele Chromecast met Google TV uit 2020 opvolgt en snellere hardware heeft. Vorig jaar bracht Google de goedkopere Chromecast met Google TV (HD) uit. Zoals de naam al verklapt, streamt deze dongle in full-hd-kwaliteit (1080p). De ‘reguliere’ Chromecast ondersteunt ook 4K-beelden.

De 4K-versie van de Chromecast heeft een adviesprijs van 69,99 euro, terwijl de HD-variant voor 39,99 euro wordt verkocht. De streamingapparaatjes zijn echter regelmatig in de aanbieding. Op de Chromecast kun je de apps van alle bekende streamingdiensten installeren. Denk aan Netflix, HBO Max, Disney Plus, Videoland, SkyShowtime, Pathé Thuis en Prime Video.

