Nieuwe Chromecast met Google TV kan veel sneller worden

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe Chromecast met Google TV. Die zou zomaar een stuk sneller kunnen worden dankzij een nieuwe chip.

Zo wordt de Chromecast met Google TV sneller

De Chromecast met Google TV is één van de fijnste gadgets die de afgelopen jaren is uitgebracht. Maar, als we toch iets op de streamingdongle moeten aanmerken, dan is het wel dat ‘ie niet zo snel is. Het afspelen van films, YouTube-video’s en series gaat weliswaar prima, maar je ziet regelmatig haperingen als je door de interface navigeert. Het openen van apps duurt soms ook wat langer.

Dat is overigens niet zo gek, want de hardware in de Chromecast is behoorlijk oud. Daar kan verandering in komen, want fabrikant Amlogic heeft een nieuwe processor aangekondigd. De naam Amlogic zegt je waarschijnlijk weinig, maar dit bedrijf maakt chips voor streamingapparaten. De huidige Chromecast met Google TV draait ook op een processor van deze fabrikant.

De nieuwe chip, die de Amlogic S905X5 heet, is aanzienlijk sneller dan huidige hardware in streamingdongles en is bovendien efficiënter. Hierdoor worden apparaatjes bijvoorbeeld minder snel warm en verbruiken ze minder stroom. Het belangrijkste is dat Google TV- en Android TV-devices dankzij de nieuwe chip veel krachtiger worden.

Of de Chromecast met Google TV in de toekomst daadwerkelijk de verbeterde chip krijgt, is nog volstrekt onduidelijk. Het ligt echter voor de hand dat de nieuwe Chromecast sneller wordt. Het apparaatje dateert uit 2020 en is dus wel toe aan een upgrade. De Chromecast met Google TV (HD) is overigens pas een jaar oud, maar is niet sneller (of langzamer) dan zijn duurdere broer.

Chromecast met Google TV in Nederland

Met de Chromecast met Google TV maak je een ‘domme’ televisie slim. Het streamingapparaatje draait op een volledige interface, waardoor je de apps van alle bekende streamingdiensten kan downloaden en installeren. Denk aan Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max en SkyShowtime.

Er zijn twee versies van de Chromecast te koop. De duurste is de reguliere Chromecast met Google TV, die voor 69 euro over de toonbank gaat. Dit apparaatje streamt in 4K-kwaliteit. Ook is de Chromecast met Google TV (HD) verkrijgbaar en die laat je films en series in full-hd-kwaliteit kijken. Het apparaatje heeft een adviesprijs van 39,99 euro.

