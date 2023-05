Chromecast met Google TV krijgt update om prestaties te verbeteren

Google rolt een software-update uit voor de Chromecast met Google TV-modellen. Heb jij zo’n mediaspeler? Dan mag je je onder meer verheugen op betere prestaties. Dit is er nog meer nieuw.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Chromecast met Google TV en zijn goedkopere broertje, de Chromecast met Google TV (HD), krijgen een belangrijke update. Volgens Google moet deze de prestaties van de mediaspelers verbeteren. Zo hoef je minder lang te wachten als je hem aanzet en kun je dus sneller aan de slag. Ook zou de afstandsbediening na het installeren van de update rapper reageren op je commando’s.

Daarnaast gaan de apparaten slimmer om met opslag. Apps die je langer dan 30 dagen niet gebruikt, worden automatisch van het systeem verwijderd. Je gegevens blijven echter behouden. Als je de app toch weer wil installeren, kun je direct verdergaan waar je gebleven was.

Deze update is overigens ook beschikbaar voor andere apparaten met Google TV die op Android 12 draaien. Op een Chromecast kun je de nieuwe software installeren door het stappenplan onder de foto te volgen.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwste update.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twee Chromecast met Google TV-modellen

De nieuwste mediaspeler van Google is de Chromecast met Google TV (HD). Zoals de naam al suggereert, speel je hiermee films en series af in maximaal full hd-kwaliteit. Dat is prima als je een relatief kleine televisie hebt of een ouder toestel dat überhaupt geen 4K-resolutie aankan. Het apparaat is bovendien erg voordelig. Je haalt hem in huis voor iets meer dan drie tientjes.

Wil je wél van 4K genieten? Dan heb je de ‘gewone’ Chromecast met Google TV nodig. Dat is de oudere versie met krachtigere hardware. Daardoor ben je momenteel zo’n 60 euro kwijt.

Op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees meer over Google: