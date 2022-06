Chromecast met Google TV nu te koop in Nederland voor 69,99 euro

De Chromecast met Google TV is vanaf nu officieel in Nederland te koop. De streamingdongle, die met een afstandsbediening werkt, kun je kopen voor 69,99 euro.

Chromecast met Google TV release in Nederland

Vanaf vandaag (21 juni) is de Chromecast met Google TV officieel verkrijgbaar in Nederland. Het streamingapparaatje heeft een adviesprijs van 69,99 euro en is bij veel bekende (web)winkels te koop. Je kan het apparaatje ook in huis halen via de online Google Store.

De Chromecast met Google TV was overigens al sinds eind 2020 bij Nederlandse webshops te vinden via grijze import. De hdmi-dongle ondersteunt ook al langere tijd de Nederlandse taal. De Chromecast wordt met een afstandsbediening geleverd, waarmee je de software (Google TV) bedient en apps opstart.

Je hebt daarom niet meer je smartphone nodig om films, tv-series en YouTube-video’s naar je televisie te streamen, al is dit wel mogelijk. Via de Play Store op Google TV kun je de apps van populaire streamingdiensten installeren. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, Videoland, HBO Max, Disney Plus, Viaplay en Amazon Prime Video.

Streamen in 4K en Google Assistent

De Chromecast met Google TV kan beelden in 4K-kwaliteit op je televisie toveren. Dit is een belangrijk verschil met de normale, goedkopere Chromecast – die maar tot 1080p (full-hd) gaat. De dongle werkt nauw samen met de Google Assistent, waardoor je het digitale hulpje kan vragen om te zoeken naar films die je mogelijk leuk vindt.

Ook geeft Google TV aanbevelingen van films en series en je kan checken welke titels populair zijn in Nederland. Verder is het mogelijk om een kijklijst bij te houden met films en series die je later wil checken. Meer weten? In de (video)review van de Chromecast met Google TV lees je precies wat je allemaal met het apparaatje kan.