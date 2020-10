De Chromecast met Google TV verschijnt voorlopig niet in Nederland, maar diverse buitenlandse techwebsites hebben het apparaatje al wel getest. We zetten hun meningen op een rijtje.

Chromecast met Google TV review round-up

Google presenteerde onlangs de nieuwe Chromecast met Google TV. Dit is een nieuw apparaatje met een afstandsbediening en – zoals de naam verklapt – Google TV, waarmee hij flink afwijkt van eerdere Chromecasts. Niet alleen is er een nieuwe manier om de hdmi-dongle te bedienen, je hebt ook een heuse interface om doorheen te bladeren.

In Nederland is de Chromecast met Google TV voorlopig niet verkrijgbaar. Het apparaatje verschijnt binnenkort in bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten, maar Google belooft de nieuwe Chromecast later dit jaar naar meer landen te brengen. Verschillende buitenlandse techwebsites hebben al een review van de Chromecast met Google TV gepubliceerd. Hieronder bespreken we hun bevindingen.

The Verge

The Verge is zeer positief over de nieuwe Chromecast en met name te spreken over de afstandsbediening, die erg fijn in gebruik is. Volgens de website is de hdmi-dongle makkelijker te bedienen dan voorgaande Chromecasts, omdat je niet meer per se je smartphone hoeft te gebruiken. Daarnaast is men enthousiast over de manier waarop content van verschillende streamingsdiensten wordt gepresenteerd door Google TV.

Een klein nadeel is dat de Chromecast met Google TV soms een beetje langzaam aanvoelt, als hij bijvoorbeeld het homescreen moet inladen. Desondanks is The Verge tevreden met de verbeteringen die zijn doorgevoerd, omdat ze de nieuwe Chromecast echt fijner in gebruik maken.

Lees de volledige Chromecast met Google TV review op The Verge

Android Police

Ook Android Police is onder de indruk van de nieuwe Chromecast en beoordeelt de hdmi-dongle zelfs met een 9 uit 10. De website benoemt wel een aantal kleine minpuntjes: Google TV bevat nog een aantal bugs en de hoeveelheid opslag (die je gebruikt om apps te downloaden en installeren) is met 8GB beperkt. Daarnaast vindt Android Police het jammer dat Google Stadia-ondersteuning ontbreekt.

Toch heeft de Chromecast met Google TV veel te bieden en Android Police is – net als The Verge – te spreken over de afstandsbediening en de 4K-en hdr-ondersteuning. De website noemt het apparaatje een “no brainer“ als je een 4K-tv hebt.

Lees de volledige Chromecast met Google TV review op Android Police

Android Central

Android Central heeft weinig op de nieuwe Chromecast aan te merken en is het grotendeels met The Verge en Android Police eens. De website zou bij een volgende versie van de Chromecast wel graag zien dat de afstandsbediening losse knopjes heeft om te pauzeren/afspelen en vooruit- en terug te spoelen. Het ontbreken van Google Stadia, om simpel games naar je televisie te streamen, vindt Android Central een gemiste kans.

Lees de volledige Chromecast met Google TV review op Android Central

Business Insider

Business Insider schrijft in zijn review dat de Chromecast met Google TV simpel in gebruik is en ook snel is ingesteld. Wel geeft de website aan dat de hdmi-dongle standaard hdr activeert als je een hdr-tv hebt, ook bij apps die dit niet ondersteunen. Hierdoor zien beelden er soms minder goed en wat ‘gemaakt’ uit.

Ook zag Business Insider soms wat haperingen in de software, bijvoorbeeld bij het opstarten van apps of als men het thuisscherm opende. Desondanks vindt de website de Chromecast met Google TV een aanrader als je een betaalbaar apparaatje zoekt dat films en series in 4K kan streamen.

Lees de volledige Chromecast met Google TV review op Business Insider

Meer over de Chromecast met Google TV

Als gezegd is de nieuwe Chromecast met Google TV officieel niet in Nederland te koop, maar daar komt misschien nog verandering in. Toch kun je de hdmi-dongle wel op een andere manier in huis halen, door ‘m bijvoorbeeld te bestellen in Duitsland. Daar kost het apparaatje 68,23 euro. Lees meer in ons uitlegartikel over hoe je de nieuwe Google-producten alsnog naar Nederland haalt.