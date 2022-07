Chromecast met Google TV krijgt update (maar niet de update waarop we zitten te wachten)

De Chromecast met Google TV heeft zijn eerste update van 2022 te pakken. De nieuwe softwareversie voert een aantal verbeteringen door, maar het is helaas niet de Android 12-update waarop we zaten te wachten.

Heb je een Chromecast met Google TV? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf nu is een software-update voor het apparaatje beschikbaar. Dat was nodig, want de Chromecast werd zeven maanden(!) geleden voor het laatst bijgewerkt. De update is 140MB groot en er is ook nieuwe software voor de afstandsbediening beschikbaar.

De update bevat de beveiligingspatch van mei 2022. Niet de meest recente patch dus, maar de Chromecast met Google TV draaide nog de update van oktober 2021. Daarnaast worden kleine verbeteringen doorgevoerd, waaronder bij de wifi- en bluetoothverbinding. Grote nieuwe features ontbreken helaas, al kreeg de Chromecast onlangs wel een handige profielen-functie.

Het slechte nieuws is dat de streamingdongle nog steeds op Android 10 draait, terwijl de Android 12-versie al maanden geleden door Google beschikbaar werd gemaakt. Het is onduidelijk of en wanneer de Chromecast met Google TV wordt bijgewerkt naar de nieuwste software. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet.

Zo kun je de Chromecast met Google TV updaten:

Klik op je profielfoto rechtsboven en kies voor ‘Instellingen’; Ga vervolgens naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Als het goed is, zie je de update verschijnen. Hierna kun je ‘m downloaden en installeren op je Chromecast.

Meer over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is één van de fijnste gadgets die de zoekgigant de laatste jaren heeft uitgebracht. De streamingdongle lijkt in de basis op de ‘normale’ Chromecast, maar heeft veel meer functies. Zo kun je aan de slag met Google TV, een uitgebreide interface waar je apps op kan installeren.

Hierdoor hoef je niet vanaf je smartphone een Netflix-serie of HBO Max-film naar je televisie te streamen, maar open je simpelweg de app op je televisie. De Chromecast met Google TV geeft verder kijkaanbevelingen en je kan een lijst bijhouden met de films en series die je nog wil checken.

In de Chromecast met Google TV review lees je nog veel meer over het streamingapparaatje. Of check de video hieronder om de Chromecast in actie te zien. De dongle is sinds vorige maand officieel in Nederland verkrijgbaar voor 69,99 euro.

