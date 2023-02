Chromecast met Google TV krijgt eerste software-update van 2023

De Chromecast met Google TV heeft de eerste software-update van 2023 ontvangen. Helaas gaat het niet om een heel spannend update.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Chromecast met Google TV? Dan kun je een nieuwe software-update downloaden op de mediaspeler, zo meldt 9to5Google. Voor het streamingapparaatje rolt een kleine update met het versienummer STTE.220920.016.H1 uit. De update is met 51MB relatief klein en introduceert helaas geen nieuwe features.

Belangrijk om te weten is dat de update alleen beschikbaar is voor de 4K-versie van de Chromecast met Google TV. De goedkopere (en nieuwere) Chromecast met Google TV (HD) heeft nog geen update gekregen. Volg het stappenplan hieronder om de mediaspeler te updaten.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwste update.

In de update zitten slechts een aantal bugfixes en prestatieverbeteringen verwerkt. Google werkt de Chromecast ook niet bij naar een nieuwe beveiligingspatch. Dat betekent dat het streamingapparaatje op de Android-beveiligingsupdate van oktober 2022 blijft steken.

De laatste grote update voor de Chromecast met Google TV is vorig jaar in oktober uitgebracht, in de vorm van Android 12. Deze software introduceert een privacyfunctie, zodat je een icoontje ziet als de microfoon van de afstandsbediening wordt gebruikt. Ook handig is de optie om de Chromecast simpeler en sneller met een wifi-netwerk te verbinden.

Twee Chromecasts in Nederland

In Nederland kun je kiezen uit twee Chromecasts met Google TV. Het grote verschil zit ‘m in de beeldkwaliteit. De duurdere versie, die 70 euro kost, kan films en series in 4K-kwaliteit op je televisie toveren. De Chromecast met Google TV (HD) is sinds vorig jaar verkrijgbaar en kost 40 euro.

Deze mediaspeler gaat – zoals de naam al verklapt – tot maximaal full-hd. De beeldkwaliteit is op grotere televisies minder goed, maar het apparaatje is wel een stuk voordeliger. In de Chromecast met Google TV (HD) review vertellen we alles over de mediaspeler. Of kijk de videoreview hieronder.

Het laatste nieuws over Google: