Chromecast met Google TV krijgt een update met deze verbeteringen

De Chromecast met Google TV ontvangt een update die verschillende fijne verbeteringen doorvoert. Het is de eerste update sinds juni. We zetten de vernieuwingen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google bracht de Chromecast met Google TV ongeveer een jaar geleden uit als zijn nieuwste mediaspeler, voor het eerst inclusief een afstandsbediening. In juni kreeg het apparaatje een update die ondersteuning voor gamestreamingsdienst Stadia toevoegde, maar daarna bleef het stil.

Nu rolt er weer een update uit, met de naam QTS1.210311.036. De update verschijnt vanzelf in beeld, waarna je ‘m kan installeren. Volgens Amerikaanse media als Android Police en 9to5Google brengt de update veel handige verbeteringen met zich mee.

Meer vrije opslagruimte

Een belangrijke vernieuwing is dat Google achter de schermen gewerkt heeft om de interne opslagruimte van de mediaspeler op te schonen. Dat is hard nodig, want de Chromecast kan slechts zo’n 4 van de 8GB geheugen gebruiken om apps, games en updates te installeren. Dat geheugen is al snel vol.

Na de betreffende update zien veel gebruikers dat hun mediaspeler meer vrij geheugen heeft. Het scheelt veelal 200 tot 400MB. Je hebt dus onverwachts meer ruimte voor apps en games. Google maakt het ook eenvoudiger om applicaties te verwijderen die je niet meer gebruikt.

Betere hdr-ondersteuning

Een andere prettige verbetering is dat de Chromecast met Google TV video’s met Dolby Vision beter afspeelt. Dolby Vision is een hdr-formaat, dat je video’s mooier moet laten overkomen. Tegelijkertijd stelt de update de Chromecast ook – eindelijk – in staat om een ander hdr-formaat (hybrid-log gamma) op de juiste manier te weergeven.



Dat kon de mediaspeler tot dusver niet: hij zette hybrid-log gamma-video’s om naar het hdr10-formaat. Nu de mediaspeler het formaat ondersteunt, zie je dergelijk beelden zoals de maker het bedoeld heeft.

Tot slot bevat de update ook veel kleinere en minder zichtbare veranderingen. Denk aan bugfixes, een beveiligingsupdate en drm-verbeteringen om ervoor te zorgen dat video’s op de juiste manier afspelen.

Meer over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is niet officieel via Google in Nederland te koop, maar toch prima verkrijgbaar. Bekende (web)winkels verkopen de mediaspeler en ook Ziggo biedt de Chromecast aan om je bestaande tv slimmer te maken en programma’s (terug) te kijken.

Nieuwsgierig geworden naar de gadget? Lees hier onze uitgebreide review van de Chromecast met Google TV of bekijk hieronder de videoreview.