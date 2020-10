De nieuwe Chromecast met Google TV brengt grote verbeteringen met zich mee en wijkt dus behoorlijk af van de vorige Chromecast. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen? Tijd voor een overzicht.

Chromecast met Google TV vs Chromecast (2018)

Tijdens het ‘Launch Night In’-event kondigde Google eindelijk de nieuwe Chromecast aan. De ‘Chromecast met Google TV‘, zoals het apparaatje officieel heet, pakt het anders aan dan de normale Chromecast, die in 2018 werd vernieuwd.

De hdmi-dongle is uitgebreider, heeft zelfs een eigen interface en laat je streamen in hogere kwaliteit. Hieronder bespreken we de belangrijkste verschillen tussen de Chromecast met Google TV en reguliere Chromecast met je.

1. Google TV

Zoals de naam al verklapt, beschikt de nieuwe Chromecast over Google TV. Deze nieuwe interface lijkt op Android TV en is dus een soort besturingssysteem voor de Chromecast. Hierdoor kun je apps van allerlei diensten op het apparaatje downloaden, zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus. Je hoeft dus niet meer vanaf je smartphone films en series naar je televisie te streamen, maar doet dit gewoon op de Chromecast zelf.

Google TV heeft een overzichtelijke interface en geeft suggesties voor films en series die je mogelijk interessant vindt. Ook kun je een kijklijst bijhouden. Uiteraard werkt Google TV samen met de Google Assistent, waardoor je het slimme hulpje kunt gebruiken om te zoeken naar een film of serie.

De Chromecast (2018) heeft dit allemaal niet, maar is slechts een apparaatje die je ‘domme’ televisie slim maakt doordat je vanaf je telefoon beelden kan streamen. Dit is overigens ook gewoon mogelijk met de nieuwe Chromecast met Google TV.

2. Afstandsbediening

Een ander belangrijk verschil is dat de nieuwe Chromecast met een afstandsbediening wordt geleverd, terwijl je de Chromecast (2018) volledig met je smartphone (of tablet) bedient. Met de afstandsbediening navigeer je door de Google TV-interface, zet je films en series even op pauze, pas je het volume aan en start en sluit je apps.

Op de afstandsbediening (zie hierboven) zitten ook knopjes om direct Netflix of YouTube te starten. Handig is dat je deze knopjes ook kunt ‘remappen’, waardoor je andere apps koppelt aan een druk op de knop.

3. Streamen in 4K vs full-hd

De Chromecast met Google TV biedt ook betere beeldkwaliteit dan de normale Chromecast. Waar de 2018-versie beelden in maximaal 1080p (full-hd) streamt, ondersteunt de nieuwe Chromecast ook 4K. Daardoor kun je films en series in de hoogste resolutie op je televisie kijken. Ook is hdr-ondersteuning, waardoor zwarttinten dieper zijn en kleuren meer tot leven komen.

Verder heeft de Chromecast met Google TV een iets ovaler uiterlijk, terwijl de Chromecast (2018) rond is. Daarnaast beschikt de nieuwe hdmi-dongle over een usb-c-aansluiting in plaats van micro-usb.

Belangrijk om te weten is dat je de nieuwe Chromecast per se op de meegeleverde adapter moet aansluiten om ‘m van genoeg stroom te voorzien. Bij de Chromecast (2018) kan dit ook door de kabel in een usb-poort op je televisie te steken, maar dit is bij de 2020-versie niet meer mogelijk.

4. Prijs

Omdat de Chromecast met Google TV nieuwer is en meer te bieden heeft dan zijn voorganger, is het apparaatje ook duurder. De hdmi-dongle kost 69,99 euro en is daarmee een stuk prijziger dan de normale Chromecast, die 39 euro kost. De nieuwe Chromecast is helaas niet in Nederland verkrijgbaar, maar verschijnt later deze maand wel in Duitsland.

Google geeft echter aan dat de Chromecast met Google TV ‘later dit jaar’ ook in andere landen verschijnt. Of Nederland daar ook bij zit, weten we nog niet. Zodra hier meer duidelijk over is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet. Houd onze website, gratis Android Planet-app en de nieuwsbrief dus in de gaten.