4 wensen voor de nieuwe (en snellere) Chromecast met Google TV

Google werkt naar verluidt aan aan nieuwe Chromecast, als opvolger voor de versie die in 2020 is uitgebracht. We hebben een aantal wensen voor het streamingapparaatje en in dit artikel bespreken we ze met je.

Wensen voor de nieuwe Chromecast met Google TV

Als we de laatste geruchten mogen geloven, is Google bezig met een nieuwe Chromecast. Het gaat mogelijk om de opvolger van de Chromecast met Google TV die in 2020 is uitgebracht. Het 4K-model dus, want de goedkopere hd-versie is immers pas een paar maanden oud. Die is voorlopig niet aan vervanging toe.

De huidige Chromecast met Google TV is al een goede streamingdongle, met fijne apps en een overzichtelijke interface. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel op aan te merken, maar er zijn wel dingen die Google kan verbeteren. Daarom nemen we hieronder ons wensenlijstje voor de nieuwe Chromecast met je door. Lees je mee?

1. Snellere hardware

De Chromecast met Google TV is over het algemeen vlot in gebruik, maar kan wel een zogeheten ‘hardware-upgrade’ gebruiken. De processor in het apparaatje is simpelweg niet de snelste en als je de Chromecast regelmatig gebruikt, merk je dat ook wel.

Als je bijvoorbeeld tussen apps schakelt, zie je dat het streamingapparaatje moeite heeft om je bij te houden. De software hapert een beetje en het duurt even voordat alles weer is ingeladen. Dat laatste komt ook voor als je bijvoorbeeld wat afleveringen van je favoriete Netflix-serie hebt gekeken en teruggaat naar het thuisscherm. Het is zeker geen ramp, maar het stoort wel.

2. Meer opslag

Misschien wel de belangrijkste beperking van de huidige Chromecast met Google TV is de schamele hoeveelheid opslagruimte die het apparaatje heeft. Er is slechts 8GB opslag aanwezig, waarvan al een flink gedeelte wordt ingenomen door het besturingssysteem zelf. Daardoor houden gebruikers maar weinig ruimte over om apps te installeren – en ook op de Chromecast te laten staan.

Sinds de release van de Chromecast heeft Google een functie aan Google TV toegevoegd om opslagruimte vrij te maken. Dit is echter geen ideale oplossing en we zouden daarom graag zien dat Google de volgende Chromecast met minstens 16GB aan opslag uitrust.

Een aantal maanden geleden verscheen overigens al het nieuws dat Google van plan zou zijn om nieuwe Android TV- en Google TV-apparaten te verplichten om 16GB te gebruiken. Het lijkt ons een strak plan als de zoekgigant zelf ook het goede voorbeeld geeft.

3. Extra aansluiting

Het is misschien wat minder belangrijk, maar hoe handig zou het zijn als je gemakkelijker accessoires op de Chromecast kan aansluiten? Bij de volgende Chromecast zou Google er voor kunnen kiezen om een extra usb-c-poort toe toe te voegen.

Het huidige streamingapparaatje heeft er al eentje, maar die wordt gebruikt voor de stroomkabel. Met een extra aansluiting wordt het makkelijker om bijvoorbeeld een ethernetkabel te gebruiken, als je wifi-netwerk niet stabiel genoeg is. Of je prikt er simpelweg nog wat extra opslagruimte bij. Je hoeft dan ook niet meer te pielen met usb-hubs, zoals nu wel het geval is.

4. Software kan nog beter

Google TV is prettig in gebruik, maar in Nederland iets minder goed en uitgebreid dan in het buitenland. Dat komt vooral omdat er nog onderdelen missen in de Nederlandse versie. Zo is er geen ‘Voor jou’-tabblad met persoonlijke kijksuggesties.

Op het homescherm staan wel suggesties, maar die zijn lang niet relevant. Zo komt het regelmatig voor dat Google een film of serie voor je uitlicht op een streamingdienst waarop je niet eens bent geabonneerd. Ook worden niet alle streamingdiensten meegenomen in de kijkaanbevelingen; Google moet dit blijkbaar nog toevoegen.

Overigens hoeft het bedrijf natuurlijk geen nieuwe Chromecast uit te brengen om de software te verbeteren. Het kan maar zo dat Google de Nederlandse interface de komende maanden slimmer maakt en voorziet van nieuwe functies.

Over de Chromecast met Google TV

Op dit moment verkoopt Google twee Chromecasts met Google TV in Nederland. De 4K-versie (uit 2020 dus) heeft een adviesprijs van 69 euro, maar is regelmatig in de aanbieding. Daardoor kun je het streamingapparaatje voor zo’n 55 euro op de kop tikken bij verschillende webwinkels.

De goedkopere Chromecast met Google TV (HD) is nieuwer en sinds september vorig jaar verkrijgbaar. Het apparaatje is goedkoper, maar kan maximaal in full-hd-kwaliteit streamen. De duurdere versie doet dit ook in 4K, wat beter beeld oplevert. De HD-Chromecast kost officieel 39,99 euro, maar is bij sommige webshops voor een tientje minder te vinden.

