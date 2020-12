En de winnaar van de Chromecast met Google TV is…

Onlangs maakte je bij Android Planet kans op een gloednieuwe Chromecast met Google TV. De winnaar is nu bekend, dus check snel of jij er met de prijs vandoor gaat!

Winnaar van de Chromecast met Google TV

Recentelijk kon je meedoen met een prijsvraag op Android Planet om kans te maken op een Chromecast met Google TV. Heel veel van jullie hebben je ingeschreven voor de winactie, waarvoor dank! Uit alle inzendingen hebben we uiteraard volledig willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Frank uit Alkmaar!

Gefeliciteerd, Frank! De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op.

Blijf daarnaast de Android Planet-app en onze nieuwsbrief checken om kans te maken op smartphones en andere gadgets.

Meer over de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV lijkt op zijn voorganger, maar eigenlijk ook weer niet. Met de hdmi-dongle kun je nog steeds films, tv-series en YouTube-video’s vanaf je smartphone naar je televisie streamen. Nieuw is dat je nu ook een afstandsbediening, heuse interface en 4K-ondersteuning hebt, waardoor je de apps van je favoriete streamingdiensten op de Chromecast kan installeren.

Wil je meer weten over de hdmi-dongle? Check dan onze Chromecast met Google TV review, waarin we je alles vertellen. Kijk je liever? In de video hieronder praten we je in een paar minuten bij.