We hebben iets tofs voor je, want we geven de Chromecast met Google TV weg! Wil je de hdmi-dongle (met interface en afstandsbediening) winnen, check dan snel hoe je meedoet.

Chromecast met Google TV winnen? Dat doe je zo

Regelmatig geven we op Android Planet toffe producten weg en dit keer hebben we iets speciaals. Je kan namelijk een gloednieuwe Chromecast met Google TV winnen, de opvolger van de normale Chromecast die nu met een afstandsbediening en interface wordt geleverd!

De Chromecast met Google TV is officieel niet in Nederland verkrijgbaar en kost normaliter 70 euro. Android Planet geeft er eentje weg en meedoen is uiteraard heel simpel. Laat ons via het formulier hieronder weten welke film of serie jij gaat kijken met de nieuwe Chromecast en via welke streamingdienst je dit doet.

Meedoen aan de prijsvraag kan tot en met woensdag 2 december. Daarna nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar en lees je op Android Planet of je er met de Chromecast vandoor gaat. Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van andere prijsvragen en natuurlijk alle Android-nieuwtjes. Uiteraard komen we in de toekomst met meer toffe winacties.

Dit kun je met de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV, zoals het apparaatje voluit heet, lijkt op zijn voorganger, maar eigenlijk ook weer niet. Met de hdmi-dongle kun je nog steeds films, tv-series en YouTube-video’s vanaf je smartphone naar je televisie streamen. Nieuw is dat je nu ook een afstandsbediening en heuse interface hebt, waardoor je de apps van je favoriete streamingdiensten op de Chromecast kan installeren.

Daarnaast kun je de Google Assistent gebruiken om naar nieuwe films en series te zoeken én de Chromecast heeft 4K-ondersteuning. Hierdoor kun je in de hoogste beeldkwaliteit alle streamingdiensten gebruiken. Hoewel het apparaatje officieel hier niet wordt verkocht, is de Nederlandse taal gewoon aanwezig en werkt de Nederlandse Google Assistent ook prima.

Wil je meer weten over de hdmi-dongle? Check dan onze Chromecast met Google TV review, waarin we je alles vertellen. Kijk je liever? In de video hieronder praten we je in een paar minuten bij.