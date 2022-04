De volgende Chromecast moet heel goedkoop, of heel duur worden (opinie)

Er komt een nieuwe Chromecast aan en daarom moet Google keuzes maken. Er is inmiddels zoveel concurrentie dat de volgende mediaspeler veel goedkoper, of juist duurder moet worden. Dat betoogt redacteur Michel in deze opinie.

Chromecast opinie: Google, maak keuzes

Wie tegenwoordig een Chromecast wil kopen, heeft twee degelijke opties. De derde generatie Chromecast (uit 2018) kost ongeveer 40 euro, heeft een full-hd-resolutie en is een ideaal instapmodel voor iedereen die zo nu en dan een filmpje wil kijken, zonder toeters en bellen.

Wil je die extra’s juist wel? Dan ga je voor de Chromecast met Google TV (uit 2020). Deze mediaspeler biedt een betere 4K-beeldkwaliteit, wordt met afstandsbediening geleverd en gaat voor ongeveer 80 euro over de toonbank.

Nu gaan er geruchten dat Google binnenkort een nieuwe Chromecast uitbrengt. Als we die berichten mogen geloven krijgt deze hdmi-dongle een full-hd-resolutie, Google TV als besturingssysteem en een prijskaartje van rond de 40 dollar.

Dat laatste vind ik vreemd. Volgens mij doet Google er namelijk verstandig met de prijs te spelen. Dit is waarom.

Amazon Fire TV Stick

Concurrentie is hevig

Het mediaspeler-landschap is overvol. Wie ongeveer vier tientjes te besteden heeft kan naast de Google Chromecast onder meer kiezen voor de Amazon Fire TV Stick, de Mi TV Stick van Xiaomi of een willekeurige settopbox van een minder bekend merk, zoals deze.

Deze basismodellen doen wat je ervan mag verwachten. Je maakt je ‘domme’ tv ‘slim’, kunt apps gebruiken dankzij Android TV en films en series in hd-kwaliteit bekijken. Daarbij komen eventueel nog extra’s. De Fire TV Stick wordt bijvoorbeeld met afstandsbediening geleverd, net als de Xiaomi Mi TV Stick.

Ook rondom de Chromecast met Google TV is het druk. Deze mediaspeler kost als gezegd zo’n 80 euro en moet onder meer opboksen tegen de Realme TV Stick 4K en 4K-versies van de Amazon Fire TV Stick en Xiaomi TV Stick. Deze drie hdmi-sticks zijn verkrijgbaar voor ongeveer 65 tot 75 euro.

Realme TV Stick 4K

Waarom zou je nog een Chromecast kiezen?

Aan de bovenkant van de markt is ook concurrentie, al is het speelveld wel rustiger. Een bekend Chromecast-alternatief is de Nvidia Shield, die met name op gamers is gericht. Deze mediaspeler kost zo’n 150 euro, heeft krachtige hardware aan boord en staat bekend om de goede software-ondersteuning.

Apple-fans gaan natuurlijk voor de Apple TV. Deze settopbox heeft een 4K-resolutie en begint bij 199 euro, al heeft ‘ie voor Android-gebruikers weinig toegevoegde waarde vanwege het gesloten ecosysteem.

Je voelt ‘m misschien al aankomen: waarom zou je in dit drukke speelveld nog een Chromecast HD met Google TV, zoals het mysterieuze apparaatje zou gaan heten, kopen? Op papier moet de dongle het immers afleggen tegenover zijn concurrenten, die veelal nog (iets) goedkoper zijn ook.

Google moet keuzes maken

Daarom denk ik dat Google keuzes moet maken. De nieuwe Chromecast moet bijvoorbeeld goedkoper worden dan de voorgestelde 40 euro. Door het apparaatje voor een bedrag van, pak ‘m beet, 30 euro in de markt te zetten graaft Google het fundament onder de concurrenten weg.

Het enige probleem met die strategie is dat dit tot een ‘race to the bottom’ leidt. Chromecast-concurrenten zullen hun prijzen immers weer aanpassen of met acties komen om de verkopen op te krikken. Vervolgens wordt het een wedstrijdje wie de slinkende verkoopmarges het langst weet vol te houden. Bovendien kun je dan beter gewoon de Chromecast V3 (uit 2018) in de schappen houden, want dit model heeft zichzelf al lang en breed terugverdiend.

Nvidia Shield

Nieuw terrein

Google kan er daarom ook voor kiezen nieuw terrein aan te boren. Ze kunnen de nieuwe Chromecast bijvoorbeeld duurder maken dan de huidige Chromecast met Google TV, maar goedkoper dan de Nvidia Shield.

Deze mediaspeler zou dan voor een prijs van rond de 120 à 130 euro over de toonbank gaan. Uiteraard moet hij deze prijs wel waard zijn door er exclusieve functies in te stoppen.

Maak ‘m bijvoorbeeld sneller via betere hardware, voeg wat ingangen (zoals ethernet en usb-c) voor veeleisende gebruikers toe en garandeer een goed softwarebeleid. Op die manier snoep je klanten weg bij partijen als Nvidia, zonder dat hier gigantische investeringen tegenover staan.

Samenvattend denk ik dat Google er verstandig aan doet duidelijke keuzes te maken. Chromecast is inmiddels een bekend merk, maar de concurrentie is de afgelopen jaren gigantisch toegenomen, helemaal aan de onderkant van de markt. Misschien moet het bedrijf daarom maar eens het ietwat duurdere segment verkennen.

Mogelijk krijgen we de nieuwe Chromecast tijdens I/O 2022 te zien, Googles jaarlijkse persevenement. Deze conferentie vindt plaats op 11 en 12 mei. Uiteraard doet Android Planet verslag van alle aankondigingen, dus schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Uiteraard kun je ons ook volgen via de app.

Ben je op zoek naar een nieuwe mediaspeler, maar liever niet van Google? Wij hebben de beste alternatieven voor de Google Chromecast op een rijtje gezet. Ook hebben we de geruchten over de nieuwe Chromecast HD met Google TV gebundeld, zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten.