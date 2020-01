Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 2 (2020): Togo en Sick.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Togo (Disney Plus)

Togo vertelt het waargebeurde verhaal over een bijzondere hond. Zodra een groep kinderen dodelijk ziek wordt, hebben ze een medicijn nodig dat hen niet op tijd kan bereiken. Een storm en een gevaarlijke route vol sneeuw en ijs zit in de weg. Maar met Togo aan kop van een groep sledehonden is er een kans.

Kijk Togo via de Disney Plus-app

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

2. Luisteren: Sick (podcast)

Deze podcast van NPR vertelt een bizar verhaal over een Amerikaanse dokter, die zijn positie en vertrouwen binnen een vruchtbaarheidskliniek heeft misbruikt door zijn eigen sperma te gebruiken voor bevruchting. Met onder andere gesprekken met families die slachtoffer zijn van deze walgelijke daad.

Sick vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

3. Kijken: BookTube – Margaret Atwood (YouTube)

Margaret Atwood heeft dertig jaar gewacht met het schrijven van een vervolg op The Handmaid’s Tale, waar de ijzersterke en populaire gelijknamige serie op is gebaseerd. YouTube heeft een programma waarin boekenschrijvers worden geïnterviewd. Dit interessante gesprek gaat over dit vervolg, The Testaments.

4. Kijken: Ik Vertrek (NPO)

Ik Vertrek is weer terug en dat is elke keer weer genieten. Mensen die naar het buitenland vertrekken om daar een Bed & Breakfast of een chambres d’hôtes te starten. Vaak zonder belast te zijn met enige kennis van de lokale taal of bouwkundig inzicht. Met dit seizoen onder andere een yoga-paradijs in Portugal en een huis van karton in Spanje.

Ik Vertrek kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Foo Fighters – 00959525 (Spotify)

De band Foo Fighters brengt zo nu en dan een kleine collectie oud materiaal op de markt, die je nog niet eerder hebt gehoord. De nieuwste EP 00959525 komt van de tijd dat de band nog voornamelijk een soloproject van Dave Grohl was. Fans moeten dit luisteren.

Vind 00959525 van Foo Fighters op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

