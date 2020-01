Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 3 (2020): Wie is de Mol? en Hustlers.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Wie is de Mol? 2020 (NPO)

Het is weer tijd om de mollenboekjes erbij te pakken, want Wie is de Mol? 2020 is begonnen. Deze keer reizen de kandidaten naar China, voor een bijzondere start van een nieuw seizoen. Na een lastige keuze moet er direct een opdracht worden voltooid, waarin iedereen de kans krijgt om de boel te flessen. Maar wie doet dat om zo weinig mogelijk geld in de pot te krijgen?

Wie is de Mol? kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Van Pup tot Geleidehond (Disney Plus)

Ben je benieuwd hoe puppies worden opgeleid tot blindengeleidehonden? Dan is de serie Van Pup tot Geleidehond (met de leukere titel Pick of the Litter in het Engels) wat voor jou. Er komt namelijk niet alleen een hoop training, maar ook een verrassend aantal mensen bij kijken. Mensen die de hond uiteindelijk weer moeten afstaan, maar dat is allemaal voor een goed doel.

Van Pup tot Geleidehond kijk je met de Disney Plus-app die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Hustlers (Play Films)

In Hustlers volg je een groep ex-strippers, die besluiten samen te werken om geld te stelen van de rijke eikels in de wereld. Jennifer Lopez schittert in de film, die de connectie tussen vrouwen viert. Leuk is dat de film ook nog eens is gebaseerd op een waar verhaal.

Hustlers check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

4. Luisteren: Nier: Automata OST (Spotify)

Nier: Automata is één van de beste games van 2017 en zelfs van het decennium. Eén van de dingen die opvalt tijdens het spelen, is de prachtige soundtrack. Het is niet voor niets dat de liedjes nu in concerten worden opgevoerd. Een leuke verrassing afgelopen week was dat de soundtrack nu gewoon via Spotify te beluisteren is! Ideaal als je het gevoel van de game weer wil krijgen, zonder die te hoeven opstarten.

Vind Nier: Automata OST op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

5. Kijken: James May: Our Man in Japan

James May ken je waarschijnlijk als één van de heren van Top Gear, of inmiddels The Grand Tour. Maar naast de passie voor auto’s heeft May meer interesses. Zo duikt hij in deze serie in de Japanse cultuur, waar hij van alles proeft, draagt en uitprobeert.

James May: Our Man in Japan vindt je in de Prime Video-app, die je via onderstaande link downloadt.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)

