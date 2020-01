Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 4 (2020): Joker en Picard.

Chromecast-tips week 4 (2020): Joker en Picard

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Joker (Google Play Films)

Met maar liefst elf Oscar-nominaties op zak, is Joker een opvallende verschijning. Toch bestaat er veel onenigheid over de film. Is ‘ie nou goed of niet? Nu kun je zelf beslissen door Joker te kopen of (binnenkort) te huren via Google Play Films. Arthur Fleck zit mentaal met zichzelf in de knoop en krijgt niet de hulp die hij nodig heeft. Wat volgt is een neerwaartse spiraal tot hij de schurk wordt die we zo goed kennen.

Joker check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 16,99 euro en is op een later moment ook te huur.

2. Kijken: Picard (Prime Video)

Patrick Stewart kruipt voor het eerst sinds 17 jaar (afgezien van wat computerspellen en Family Guy-afleveringen) weer in zijn bekendste rol: die van Jean-Luc Picard. In de nieuwe serie Picard heeft de oude kapitein een nieuw rustig leven opgebouwd met een wijngaard en een hond, maar wordt hij toch weer een groots avontuur ingezogen.

De eerste aflevering is vanaf vrijdag 24 januari via Amazon Prime Video te zien. De app via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. Kijken: Diary of a Future President (Disney Plus)

Gina Rodriguez speelt de toekomstige president van de Verenigde Staten, en kijkt via haar dagboek terug op hoe ze daar is gekomen. De serie volgt haar 12-jarige zelf, een Cubaans-Amerikaans meisje dat niets liever wil dan de toekomstige president worden. Het is een hartverwarmende serie voor het hele gezin.

Diary of a Future President kijk je met de Disney Plus-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

4. Kijken: Ad Astra (Play Store)

Met maar één Oscar-nominatie is Ad Astra niet zo in het zicht als Joker, maar toch is deze ruimtefilm met Brad Pitt in de hoofdrol de moeite meer dan waard. De film gaat over astronaut Roy McBride, die het zonnestelsel doorreist om achter de waarheid van zijn missende vader te komen. De toekomst van de aarde staat op spel.

Ad Astra check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 14,99 euro en huur je voor 4,99 euro.

5. Luisteren: Halsey – Maniac (Spotify)

Het derde album van Halsey is mogelijk haar beste werkt tot nu toe. Met zestien nummers, waaronder met gastoptredens van Alanis Morissette en Suga, neemt Halsey je mee naar allerlei mooie plekken.

Vind Maniac van Halsey op Spotify.

