Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 5 (2020): Avenue 5 en Eefje de Visser.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Avenue 5 (Ziggo)

In de verre toekomst zweeft er een luxe cruiseschip gemoedelijk door de ruimte, maar dan gaat er wat mis. De reis van enkele weken duurt plots meerdere jaren. Dat zorgt voor een hoop chaos, al hadden de gasten en crew daar geen ramp voor nodig. Met Hugh Laurie als kapitein en Josh Gad als eigenaar van het schip weet je namelijk dat het niet lang goed kan gaan. De show komt van de makers van Veep en dat is duidelijk te merken aan de humor.

Avenue 5 kijk je met een Ziggo Movies & Series XL-abonnement. Kijken doe je via de Ziggo GO-app die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

2. Kijken: Expeditie Robinson: Nederland vs België (Videoland)

Heb je niet zoveel interesse in BN-ers en sla je daarom series als Wie is de Mol en Expeditie Robinson over? Dan kun je wellicht de nieuwe serie Expeditie Robinson: Nederland vs België proberen. Deze editie heeft onbekende Nederlanders en Belgen en is exclusief via Videoland te bekijken.

Kijk Expeditie Robinson: Nederland vs België via de Videoland-app die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

3. Luisteren: Eefje de Visser – Bitterzoet (Spotify)

Eefje de Visser is terug met nieuwe muziek en dat was het wachten meer dan waard. Haar nieuwe album Bitterzoet is het hoogtepunt van haar muziekcarrière tot nu toe. Weg zijn de makkelijke meezingliedjes van vroeger, want Eefje neemt je mee met prachtige nummers die heerlijk door je oren golven. Uiteraard wel met het herkenbare geluid van de zangeres.

Vind Bitterzoet van Eefje de Visser op Spotify.

4. Kijken: Downton Abbey (Play Films)

Liefhebbers van Downton Abbey kunnen hun hart ophalen met een film die verder gaat waar de serie ophield. Iedereen is in rep en roer als de koning en koningin op bezoek komen. Verwacht schandalen en romantiek, boven en beneden in Downton.

Downton Abbey check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 9,99 euro en is later ook te huur.

5. Luisteren: Murmurs (podcast)

Mumurs is een bijzondere fictiepodcast van de BBC. Tien talentvolle nieuwe schrijvers vertellen losse verhalen in dezelfde wereld: een versie van onze aarde die is gebotst met een andere wereld, waardoor er plots vreemde dingen gebeuren. Hoe gaan mensen daarmee om? Murmurs is een experimentele productie en het kan even duren tot je de smaak te pakken hebt, maar het is de moeite meer dan waard.

Murmurs vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

