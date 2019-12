Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 50 (2019): Angry Birds, Kopspijkers en Mrs. Maisel.

Chromecast-tips week 50 (2019): Angry Birds en Influencers

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Marvelous Mrs. Maisel seizoen 3 (Prime Video)

Komiek Midge gaat op tour met zanger Shy Baldwin, maar voor het zover is moet ze eerst nog een chaotisch, maar ook zeer gestructureerd optreden voor het leger verzorgen. Het tempo ligt weer razend hoog in deze serie. Tussen de snelle dialogen en prachtige sets vergeet je bijna dat je zo weer een uur verder bent.

The Marvelous Mrs. Maisel kijk je via de Amazon Prime Video-app die je via onderstaande link downloadt.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)

2. Kijken: The Angry Birds Movie 2 (Play Films)

Niet alleen kregen de Angry Birds-games een eigen film, maar die film heeft zelfs een vervolg in de vorm van The Angry Birds Movie 2. Deze keer moeten de bekende vogels samenwerken met de varkens, omdat er een gevaar dreigt voor zowel het vogel- als varkeneiland. Als dat maar goed gaat. Er staat helaas geen Nederlands ingesproken versie van de film op Play Films.

The Angry Birds Movie 2 check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 13,99 euro en op een later moment te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Kopspijkers (NPO)

De Wereld Draait Door brengt soms een oud programma eenmalig terug op de televisie. Deze keer is het de eer aan Jack Spijkerman om zijn Kopspijkers weer onder het stof vandaan te halen, zodat we weer kunnen genieten van alle typetjes, grappen en spelletjes.

Centraal kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Ik ben Influencer (Videoland)

Hoe word je influencer en wat doe je dan eigenlijk? In deze Videoland-documentaire volgt Laura Veenema drie Nederlandse influencers: Qucee, Kaj Gorgels en Juultje Tieleman. De docu laat niet alleen de mooie kanten zien, maar ook bijvoorbeeld de onzekerheden van deze mensen waar zoveel anderen naar opkijken. Daarom is de documentaire meer dan de moeite waard.

In Ben Influencer kijk je via de app van Videoland. Die app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

5. Kijken: What happened at Aberfan (YouTube)

Als je het derde seizoen van The Crown hebt gekeken, ben je misschien geschrokken van de derde aflevering. Je denkt even rustig te kijken naar wat drama in een paleis, maar voor je het weet zit je middenin het hartverscheurende verhaal over een ramp in het kleine dorpje Aberfan, waar een basisschool met kinderen wordt bedolven door een lawine. In deze video wordt gekeken naar de echte gebeurtenissen rond die verschrikkelijke dag.

