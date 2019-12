Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 51 (2019): The Expanse en Heel Holland Bakt.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Expanse seizoen 4 (Prime Video)

Na drie seizoenen op Syfy, vindt sciencefictionserie The Expanse een nieuw thuis bij Amazon Prime Video. Later verschijnt zelfs een vijfde seizoen! Nu de poorten open zijn naar duizenden nieuwe planeten, begint een race vol nieuwe gevaren en conflicten. Wie komt daar als winnaar uit en overleven je favoriete personages?

The Expanse kijk je via de Amazon Prime Video-app die je via onderstaande link downloadt.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)

2. Luisteren: VPRO Gids Backspace (podcast)

In de nieuwe podcast Backspace van VPRO Gids, nemen Elja Looijestijn en Cecile Elffers je mee naar de geschiedenis achter extreem succesvolle Nederlandse websites. Met onder andere Ilse en CU2 die niet meer bestaan, maar ook Marktplaats komt langs.

De show bestaat uit interviews met de mensen achter de websites, maar ook ervaringen van hen die er gebruik van maakten. Ga je al een tijdje mee op het Nederlandse internet? Dan is dit een fantastische podcast vol herkenning.

Backspace vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Heel Holland Bakt 2019 (NPO)

Goed nieuws! De meel, suiker en boter kunnen weer tevoorschijn worden gehaald, want het is bakken geblazen. Er staat een stapel nieuwe amateurbakkers klaar die niets liever willen dan de beste thuisbakker van Nederland worden. Maar dan moeten ze er wel eerst wat van bakken.

Heel Holland Bakt kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

4. Luisteren: Cyber: Where Our Cell Phones Go When We Recycle Them (podcast)

Als we een nieuwe smartphone kopen, wat doe je dan met je oude toestel? Soms wordt die doorgegeven naar anderen in de familie, maar vaak belanden ze ook ergens in een lade of worden ze weggegooid. Benieuwd wat er dan gebeurd? Luister dan dit interessante gesprek met Adam Minter over zijn boek ‘Secondhand’.

Deze aflevering van Cyber vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Harry Styles – Fine Line (Spotify)

De jongens die samen One Direction vormden zijn allemaal druk bezig met hun solocarrières. De één is daar wat meer succesvol in dan de ander, maar de persoon die toch wel meeste opvalt is Harry Styles. Zijn tweede solo album heet Fine Line met onder andere de singles Adore You en Lights Up. In dit album vindt Styles duidelijk meer zijn eigen geluid, en dat is er eentje die goed blijft hangen.

Vind Fine Line van Harry Styles op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

