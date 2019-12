Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 52 (2019): The Expanse en Heel Holland Bakt.

Chromecast-tips week 52 (2019): The Expanse en Heel Holland Bakt

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Billie Eilish Carpool Karaoke (YouTube)

De Carpool Karaoke-video’s van James Corden zijn vaak erg vermakelijk, maar soms zit er een hele speciale editie tussen. In die laatste categorie hoort ook zeker deze video met jonge zangeres Billie Eilish. Niet alleen door de mooie liedjes en dat ze blijkbaar een ukelele kan bespelen, maar ook omdat we een kijkje in haar huis krijgen en haar moeder ontmoeten. En kijk vooral tot het eind voor een prachtige versie van ‘when the party’s over’.

2. Kijken: Once Upon a Time in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood is de nieuwste film van Quentin Tarantino. De film gaat over de laatste momenten uit de gouden tijd van Hollywood. Specifiek een acteur (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman (Brad Pitt) die hun werk dreigen te verliezen. Het is een film met een flinke en vooral ook sterke cast, een goede setting en de typische Tarantino-kwaliteit.

Once Upon a Time in Hollywood check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 15,99 euro en huur je voor 3,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Badr (Videoland)

Iedereen had het afgelopen week over het gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. Hoewel de uitslag inmiddels bekend is, volgt de documentaireserie Badr van Videoland de weg er naartoe. De kickbokser is nog niet eerder zo dichtbij gevolgd. Is kickboksen je ding, dan moet je deze reeks echt zien.

Badr kijk je via de app van Videoland. Die app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

4. Luisteren: Cats Soundtrack

De nieuwe Cats-film kun je het beste vermijden als je geen nachtmerries wil, maar de soundtrack is mogelijk wel de moeite waard. Onder andere Jennifer Hudson, Taylor Swift en Jason Derulo doen de bekende liedjes van de musical. Een groot voordeel van de soundtrack, is dat je die vreemde katten niet hoeft te zien.

Vind de Cats Soundtrack op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

5. Taal voor de leuk – het luisterboek

Paulien Cornelisse heeft weer een boek over taal geschreven met allerlei dingen die haar opvallen in de Nederlandse taal. Van de manier waarop we whatsappen, woorden aan elkaar schrijven en dwangclichés. Het boek heeft ze als luisterboek opgenomen en die als podcast uitgebracht. Je mist dan de tekeningen uit het boek, maar krijgt er wel wat extra weetjes voor terug.

Taal voor de leuk vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

