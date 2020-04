Google werkt aan een tweede generatie Chromecast Ultra. Deze komt naar verluidt met een bijbehorende afstandsbediening en ingebouwde Google Assistent.



Chromecast Ultra met afstandsbediening

De komende generatie van de Chromecast Ultra is in combinatie met een afstandsbediening verschenen op de National Communications Commission-website. Dit is een Taiwanees certificeringsbureau dat vergunningen afgeeft voor telecomproducten. Bedrijven moeten dergelijke producten eerst laten keuren voor zij deze uitbrengen.

De certificeringsdocumenten bevestigen dat de nieuwe Chromecast komt met een bijbehorende afstandsbediening. Deze verscheen samen met de nieuwe Ultra op de certificeringssite. Uit de NCC-documenten blijkt dat de tweede generatie Google Chromecast Ultra intern de GPJ110 heet. De afstandsbediening draagt de naam GPJ100. Er zijn helaas geen afbeeldingen gelekt.

Enkele weken hiervoor schreef Android Planet ook al dat Google waarschijnlijk later dit jaar een tweede generatie Chromecast Ultra uitbrengt met een afstandsbediening. De afstandsbediening verscheen toen ook al op de Federal Communications Commission-lijst. De FCC is het Amerikaanse certificeringsbureau waar tech-bedrijven vergunningen voor hun telecomproducten aanvragen.

De functies van de afstandsbediening zijn nog niet bekendgemaakt. Er is echter wel al één functie waarvan we op de hoogte zijn. Het apparaat bevat namelijk een microfoon en heeft ook een speciale knop voor de Google Assistent. Hierdoor kunnen we ervan uitgaan dat je deze Chromecast optioneel bedient met spraakopdrachten.

Chromecast Ultra 2 beschikbaarheid

Waarschijnlijk nadert de lancering van de nieuwe Chromecast Ultra. De verschijning van deze producten bij zowel FCC als NCC is een indicatie hiervoor. Waarschijnlijk was het oorspronkelijke plan om de nieuwe Chromecast te lanceren tijdens de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie van 2020. Deze werd echter afgelast vanwege de aanhoudende corona-pandemie. Google vertelde op 20 maart dat het ook geen online variant van Google I/O doet.

Als je toevallig al een Chromecast hebt, kijk dan even naar deze tips. Android Planet laat jou weten hoe je het meeste haalt uit jouw Chromecast. Bekijk onze Chromecast Ultra-review als je twijfelt om er een te kopen.