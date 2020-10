Nu de opvolger is aangekondigd neemt Google afscheid van de Chromecast Ultra. De dongle gaat uit het assortiment verdwijnen. Het is nog niet bekend wanneer de kersverse opvolger in Nederland verkrijgbaar is.

Chromecast Ultra verdwijnt uit assortiment

Google heeft de opvolger van de Chromecast Ultra aangekondigd. De dongle, die officieel als Chromecast met Google TV door het leven gaat, is vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar. Enkel Amerikanen kunnen de nieuwe Chromecast nu in huis halen: volgens Google komt het streamapparaatje “later dit jaar” naar andere landen. Of Nederland daaronder valt, is nog niet zeker.

Deze onzekerheid qua verkrijgbaarheid weerhoudt Google er echter niet van om de Chromecast Ultra binnenkort uit het assortiment te halen. Men verkoopt de resterende modellen, waarna de dongle verdwijnt. De ‘gewone’ Chromecast, die in 2018 voor het laatst geüpdatet werd, blijft wél bij Google verkrijgbaar.

Wees echter niet getreurd, want genoeg Nederlandse webwinkels hebben de Chromecast Ultra nog in het assortiment en verkopen hun resterende voorraden. Dit betekent ook dat je niet te lang moet wachten met aanschaffen, want Google maakt dus geen Ultra’s meer.

Over de Chromecast met Google TV

De opvolger van de Chromecast Ultra heeft een meer ovaal design, is in allerlei frisse kleurtjes verkrijgbaar en wordt geleverd met afstandsbediening. Deze gebruik je om shows te pauzeren en hervatten, of om bijvoorbeeld direct Netflix op te starten.

Verder draait de nieuwe Chromecast standaard op Google TV, de spirituele opvolger van Android TV. Dit besturingssysteem is een stuk gebruiksvriendelijker. Je kunt bijvoorbeeld vanaf het opstartscherm direct verder kijken naar een film waar je al aan was begonnen.

Chromecast Ultra kopen

Heb je geen zin om op de Chromecast met Google TV te wachten en wil je de Ultra in huis halen? Dat kan. Zoals eerder gezegd kun je de Chromecast Ultra bij tal van Nederlandse winkels nog kopen. In onderstaande prijsvergelijker vind je de meest actuele aanbiedingen.

Gebruik onze Google Chromecast Ultra prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

