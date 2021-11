Google Chromecast vs Amazon Fire TV Stick: welke is beter?

Twijfel je tussen de Google Chromecast en Amazon Fire TV Stick? Beide apparaten bieden soortgelijke functies voor een vergelijkbare prijs. Wij helpen je kiezen!

Google Chromecast vs Amazon Fire TV Stick

Mede dankzij de Google Chromecast en Amazon Fire TV Stick was films en series streamen nog nooit zo makkelijk. Wil jij je (oude) televisie nieuw leven inblazen met een van deze twee apparaatjes, maar weet je niet welke je moet kiezen? Of heb je simpelweg een nieuwe streamingdongle nodig? Android Planet zet de Google Chromecast en Amazon Fire TV Stick in dit artikel naast elkaar, zodat jij dat niet hoeft te doen.

1. Functies

Over het algemeen zijn de Chromecast en Fire TV Stick vergelijkbaar qua functies. De Chromecast werkt logischerwijs erg goed samen met andere Google-apparaten en -diensten. De Fire TV Stick is van Amazon – en dus werkt het apparaatje nét even anders. Zo bedien je je televisie voortaan via de Fire TV-homepagina. Er is geen tweede device nodig, zoals een smartphone of een tablet. Dit is bij de Chromecast wél noodzakelijk, want je kan alleen films en series streamen vanaf je toestel of tablet.

De Fire TV Stick komt gebundeld met een afstandsbediening, waarmee je de Fire TV-homepagina gemakkelijk bedient. Ook kun je spraakgestuurd zoeken met Amazon Alexa. Met een druk op de spraak-knop van de afstandsbediening zorg je dat Alexa naar je luistert. Dit kan echter alleen in het Engels, want Nederlands wordt niet ondersteund. De Chromecast ondersteunt ook spraakgestuurd zoeken, maar hier is wel een slimme Google Nest- of Home-speaker voor nodig.

Fire TV-homepagina

Je zou dus kunnen zeggen dat de Fire TV Stick een completer pakket biedt dan de Chromecast. Het Amazon-apparaatje heeft immers een afstandsbediening en eigen interface met de apps van je favoriete streamingdiensten. Bij het instapmodel van de Chromecast ben je volledig afhankelijk van je smartphone.

Belangrijk om te vermelden dat de lite-versie van de Fire TV Stick, die bijvoorbeeld via Bol.com wordt verkocht, niet volledig in Nederland wordt ondersteund. Je kunt het apparaat gewoon aanschaffen, maar een aantal functies werken (nog) niet optimaal. Zo werkt Amazon Prime Video gek genoeg niet, terwijl deze streamingdienst prima werkt op de Chromecast. Zorg er dus altijd voor dat je de Amazon Fire TV Stick (Internationale versie) – zoals het apparaatje heet – in huis haalt.

Ook gaat spraakgestuurd zoeken via de lite-versie van de Fire TV Stick alleen als je Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans spreekt. Het is dus nogmaals belangrijk dat je de internationale versie van de Fire TV Stick aanschaft. Deze ondersteunt namelijk wel alle functies in Nederland. Zowel de Chromecast als Fire TV Stick streamen content in full hd-resolutie.

Ook zijn er 4K-versies op de markt, maar die zijn wel een stukje duurder. Hierbij gaat het om de Chromecast met Google TV, die ook een afstandsbediening heeft en draait op een eigen interface: Google TV. Bij Amazon kun je terecht voor de Fire TV Stick 4K Max, die scherpere beelden kan streamen. Het apparaatje is bovendien sneller dan zijn goedkopere broertje.

2. Ontwerp

De Chromecast en Fire TV Stick zien er op het eerste gezicht behoorlijk anders uit. Het Google-apparaatje is rond en zwart van kleur. Aan de onderkant van de Chromecast hangt een korte, flexibele hdmi-kabel. De meeste televisies hebben een hdmi-poort, die je aan de achterkant kunt vinden. Je plugt de Chromecast hier gemakkelijk in, waarna deze vanaf de voorkant niet meer zichtbaar is.

De Amazond Fire TV Stick is – het woord ‘stick’ verklapt het al – rechthoekig. Het apparaat lijkt op een usb-stickje en plugt net als de Chromecast gemakkelijk in via de ingebouwde hdmi-aansluiting van je televisie. Bij beide apparaatjes moet je nog een stroomkabeltje aansluiten, op een usb-poort van je televisie of je gebruikt de meegeleverde stekker.

Beide apparaatjes wegen bijna niets. Hangt je televisie aan de muur? Geen nood, waarschijnlijk kun je zowel de Chromecast als de Fire TV Stick evengoed prima aansluiten. Je ziet ze niet en kan ze – als je ze eenmaal hebt aangesloten – gewoon laten zitten en nooit meer aan denken.

3. Prijs

De Chromecast is zowel online als in de winkel verkrijgbaar voor ongeveer 40 euro. Winkels als MediaMarkt en webwinkels als Bol.com stunten regelmatig met de prijzen van de Chromecast, dus houd dat vooral even in de gaten.

Amazons Fire TV Stick kost net als de Chromecast grofweg 40 euro. Hiervoor krijg je wel een afstandsbediening meegeleverd, die een smartphone of tablet overbodig maakt.

De Fire TV Stick is nog maar nét officieel in Nederland uitgebracht. Je kunt daarom (nog) niet zomaar even een techwinkel inlopen om het apparaatje aan te schaffen. Het. beste kun je terecht bij Amazon zelf via de links hieronder.

Conclusie Chromecast vs Fire TV Stick-vergelijking

Zowel de Chromecast als Fire TV Stick maken het leven een stukje makkelijker. Heb jij al meerdere apparaten van Google in huis, zoals een Google Nest- of een Google Home-speaker? Dan raden we je aan om voor de Chromecast te kiezen. De apparaten werken namelijk perfect samen. Daarnaast vinden wij het persoonlijk praktisch dat de bediening via je smartphone gaat, die op de bank waarschijnlijk toch al naast je ligt.

Heb jij nog niets van Google in huis, wil je liever niet een smartphone of tablet gebruiken als je voor de televisie zit en vind je de Fire TV-homepagina er mooi uitzien? Kies dan voor de Amazon Fire TV Stick. Het apparaatje biedt een completer pakket dan de Chromecast, maar die extra functies maken de Fire TV Stick niet per se beter. Met beide apparaten haal je echter een aanrader in huis.

