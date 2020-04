Vorige week maakte je bij Android Planet kans op een Chromecast. De winnaar is nu bekend, dus check snel of jij degene bent die met de slimme hdmi-dongle aan de slag kan.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Winnaar Google Chromecast

Onlangs kon je meedoen met een prijsvraag op Android Planet om kans te maken op een Chromecast. Velen van jullie hebben dat gedaan, waarvoor dank! Uit alle inzendingen hebben we natuurlijk helemaal willekeurig één winnaar gekozen, en dat is geworden…

Henk uit Zevenbergen!

Gefeliciteerd, Henk! De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. Niet gewonnen? Niet getreurd. We komen dit jaar nog met verschillende andere prijsvragen. Blijf de Android Planet-app en onze nieuwsbrief checken om kans te maken op smartphones en andere gadgets.

Wat willen jullie streamen?

Natuurlijk ook dank voor alle gegeven antwoorden! We vroegen wat het eerste was wat je zou gaan streamen als je de Chromecast zou winnen. Van de ruim 700 antwoorden koos iets meer dan de helft voor Netflix. Disney Plus behaalde een tweede plek met 12,8 procent, gevolgd door Ziggo en Videoland. Amazon Prime Video behaalde een vijfde plek met 4,3 procent van de stemmen.

Diezelfde vraag stelden we ook voor het streamen van muziek. Daar staat Spotify ver bovenaan met 58,5 procent van de stemmen. Op de tweede plek staat YouTube Music met iets meer dan een kwart van de stemmen. Op de derde plek staan Google Play Music en Deezer, gevolgd door diensten als Tidal en SoundCloud.

Ook stelden we de vraag welke streamingdiensten je al gebruikt. Op het gebied van videostreaming is Netflix met stipt de populairste dienst, gevolgd door Ziggo en Videoland. Disney Plus is op de vierde plek te vinden, met daarna Pathé Thuis en Amazon Prime Video. Qua muziekdiensten gebruiken de meeste lezers YouTube (Music) om naar muziek te luisteren, maar ook Spotify en Google Play Music zijn populaire diensten.

Zelf lekker video en muziek streamen

Weten wat voor nieuwe films, series, documentaires en muziek er deze week te streamen valt? Elke week verzamelt Android Planet de beste streamingtips, die je checkt via onderstaande links.

Niet gewonnen, maar toch op zoek naar een Chromecast? Neem dan een kijkje bij Tink.