Xiaomi zet de aanval in op Google. De kersverse Mi TV Stick is een regelrechte concurrent voor de Chromecast. In praktijk ontlopen de twee hdmi-sticks elkaar echter nauwelijks. Dit zijn de drie belangrijkste verschillen.

Chromecast vs Xiaomi Mi TV Stick: een vergelijking

Een ‘domme’ tv omtoveren in een smart tv: met die belofte werd de Chromecast jaren geleden gelanceerd. En niet zonder succes, want Googles hdmi-dongle groeide de afgelopen jaren uit tot een geliefd product.

Het is dus niet meer dan logisch dat andere bedrijven aan de slag gingen met hun eigen producten om films, muziek en foto’s naar je tv te kunnen streamen. De meest recente is de Mi TV Stick van Xiaomi.

Op papier ontlopen de hdmi-sticks elkaar maar weinig. Beiden kunnen in full-hd-beeldkwaliteit naar je tv-scherm casten, overweg met de Google Assistent (om met je stem een filmpje op te zetten, bijvoorbeeld) en hebben een adviesprijs van vier tientjes.

Sterker nog, de Xiaomi Mi TV Stick heeft een ingebouwde Chromecast-functie. Je kunt dus vanuit ondersteunde telefoon-apps, zoals Netflix en YouTube, naar je grote tv-scherm streamen door op het welbekende Cast-icoon te tikken. De tv-stick draait bovendien op Android TV en kan overweg met apps uit Googles Play Store.

De verschillen tussen de twee apparaten zijn dan ook klein, maar niet afwezig. Tijd voor een vergelijking.

Chromecast (L) en Xiaomi Mi TV Stick (R)

Verschil 1: Ontwerp

Het meest zichtbare verschil tussen de Chromecast en Xiaomi Mi TV Stick is het ontwerp. Laatstgenoemde is, wat je op basis van de naam mag verwachten, een stick. De Xiaomi Mi TV Stick is iets groter dan een gemiddelde usb-stick. De Chromecast is weer iets groter en heeft qua ontwerp meer weg van een hockeypuck en is dus groter. Beide apparaatjes sluit je op een hdmi-poort van je tv aan.

Verschil 2: Afstandsbediening

Een ander overduidelijk verschil komen we tegen bij de bediening. De Xiaomi Mi TV Stick wordt standaard met een afstandsbediening geleverd, in tegenstelling tot de Chromecast. Googles hdmi-dongle bedien je vanaf je smartphone, laptop of ander apparaat waarmee je kunt ‘casten’.

De Mi TV Stick heeft daarentegen een heuse afstandsbediening om het volume te regelen, of een andere film op te zetten. Extra handig zijn de snelkoppelingen, waarmee je direct Netflix of de Google Assistent opstart. De afstandsbediening gebruikt bluetooth om verbinding met de Mi TV Stick te maken.

Verschil 3: Geluidskwaliteit

De Xiaomi Mi TV Stick ondersteunt zowel Dolby als DTS. Dat is fijn voor de audiofanaten onder ons, want hierdoor heb je meer flexibiliteit qua surround sound-geluid. De Chromecast (2018-versie) kan alleen met Dolby-formaten overweg.

Aankoopadvies: Welke moet je halen?

De hamvraag is natuurlijk: welk apparaatje moet je in huis halen? Wanneer je geeft om een afstandsbediening is de keuze snel gemaakt en zou je voor de tv-stick van Xiaomi kunnen gaan. Deze heeft daarnaast als voordeel dat hij met DTS om kan gaan.

Xiaomi moet nog bekendmaken vanaf wanneer de hdmi-stick verkrijgbaar is. Kun je niet wachten en wil je direct beginnen met streamen, dan moet je dus bij de Chromecast zijn. Googles dongle heeft zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen en biedt zonder twijfel waar voor zijn geld. Of ook de Xiaomi-stick weet te overtuigen moet nog uit de reviews blijken.

Het is overigens een interessante tijd voor hdmi-dongles. Google sleutelt op de achtergrond namelijk hard door aan een nieuwe versie van de Chromecast. Dit apparaatje, met codenaam ‘Sabrina’, krijgt hoogstwaarschijnlijk ook een afstandsbediening. Daarnaast kan de mysterieuze Chromecast beter overweg met al je smart home-apparatuur.

