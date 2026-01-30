Waarom deze functie in je apps wordt verdedigd in een Nederlandse rechtbank

In Nederland hebben we de primeur: een chronologische tijdlijn in de apps van Meta. Andere apps gaan volgen en dat is belangrijk.

Chronologische tijdlijn in je apps: van groot belang

Het gebeurt niet vaak dat we in Nederland voorop lopen, maar op het gebied van chronologische tijdlijnen hebben we een primeur. Dankzij een rechtszaak aangespannen door Nederlandse organisatie Bits of Freedom hebben we sinds de jaarwisseling een chronologische tijdlijn op zowel Instagram als Facebook.

Het was eerder al mogelijk om deze ‘Volgend’ tijdlijn te selecteren, maar zodra je de app afsloot schoot die automatisch terug naar de ‘Voor jou’ tijdlijn met een algoritme. Nu blijft je keuze staan.

Bits of Freedom wees Meta op de Digital Services Act, waarin onder andere staat dat gebruikers van sociale media een alternatief moeten krijgen voor algoritmische tijdlijnen. De Nederlandse rechter gaf de organisatie gelijk, waarna Meta de aanpassing schoorvoetend heeft gemaakt. Meta zou vervolgens in hoger beroep gaan, maar trok vlak voor de nieuwe zitting zijn bezwaren in. De chronologische tijdlijn is dus een blijvertje.

Alleen in Nederland

Het is wel vreemd dat de aanpassing op dit moment alleen in Nederland is doorgevoerd, omdat de Digital Services Act natuurlijk geldt voor alle landen van de Europese Unie. Als het aan Bits of Freedom ligt wordt de aanpassing snel overal doorgevoerd.

Daarnaast wil de organisatie ervoor zorgen dat andere platformen ook een chronologische tijdlijn aanbieden: “We blijven vechten tegen manipulatieve tech en voor controle bij de gebruikers!”, stelt de organisatie tijdens een liveblog van de zitting van het hoger beroep tegen Meta.

Waarom is dit belangrijk?

Er is steeds meer te doen over de invloed van sociale media, rond het welzijn van kinderen, onze eigen mentale gezondheid en groeiende polarisatie door algoritmes. Het grootste gevaar ligt in de verslavendheid van de apps: je kunt eeuwig blijven scrollen en berichten zien die precies passen bij jouw interesses. Vaak worden deze berichten of video’s steeds extremer om je interesse vast te houden.

Een chronologische tijdlijn is een sterk middel om jezelf hier tegen te weren. In plaats van dat je berichten ziet die worden uitgekozen door een algoritme, zie je puur de berichten van de mensen die jij volgt.

Zijn algoritmes dan zo slecht?

Natuurlijk zijn algoritmes niet per definitie slecht, ook niet op sociale media. Het zorgt er namelijk voor dat je meer leert over onderwerpen die je interessant vindt en mensen weet te vinden die jouw interesses delen. Spotify is bijvoorbeeld populair, omdat de algoritmes zo goed zijn en je dus makkelijk nieuwe liedjes kunt ontdekken die passen bij je smaak.

Toch zijn algoritmes ook een manier om je zo lang mogelijk vast te houden. We zitten allemaal wel eens te doomscrollen, terwijl je nauwelijks nog registreert wat je allemaal ziet. Ondertussen wordt je mogelijk onbewust een rabbit hole ingezogen, met steeds extremere meningen. Dat vinden de makers van de apps niet erg, want op die manier zie je ook steeds meer reclame.

Daarom is het belangrijk dat apps opties aanbieden en je keuze respecteren als je kiest voor een andere tijdlijn. Met een beetje geluk is de overwinning op Meta maar de start.

