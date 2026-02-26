Handig: Circle to Search kan nu meerdere items tegelijk opzoeken

Google geeft Circle to Search een handige update: je kunt nu meerdere items tegelijk opzoeken als je een foto omcirkelt. Zo shop je eenvoudig een volledige outfit bij elkaar. Deze nieuwe versie komt eerst naar de Galaxy S26 en Pixel 10.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meerdere items zoeken met Circle to search

Twee jaar geleden nog maar introduceerde Google Circle to Search, waarmee je op een visuele manier kunt zoeken. Omcirkel simpelweg iets wat je interessant vindt en AI identificeert dit object. Dat is vooral handig als je niet precies weet waar je naar kijkt en hoe je er meer informatie over kunt krijgen.

Nu komt Google met een belangrijke update. De nieuwe versie van Circle to Search kan meerdere items tegelijk opzoeken in een foto. Als je een outfit tegenkomt die je graag wil hebben, identificeert hij alle kledingstukken individueel en vertelt je daar meer over. Natuurlijk ook waar je ze kunt kopen.

Google geeft meer voorbeelden. Als je een foto ziet met meerdere vissen, kan Circle to Search deze allemaal individueel voor je onderscheiden. En dat niet alleen, je kunt ook informatie krijgen over hoe deze vissen samenleven. Het is dus geen simpele zoekopdracht meer. De context tussen de verschillende elementen in een foto wordt eveneens blootgelegd.

Gemini 3 is de drijvende kracht achter deze update. Dat AI-model stelt een meerstappenplan samen om je de beste resultaten te geven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerst op recente Galaxy’s en Pixels

De nieuwe versie van Circle to Search is direct beschikbaar op de nieuwe Galaxy S26-telefoons en op de Google Pixel 10-toestellen. Google belooft dat hij binnenkort ook te gebruiken is op andere Android-apparaten. Om welke smartphones het gaat en wanneer je ermee aan de slag kunt, vermeldt het bedrijf helaas niet.

Gebruik jij Circle to Search vaak? En waarvoor? Laat het weten in de reacties! Download dan ook direct even de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.